Mondo Netflix: tutte le novità imperdibili in vista della primavera 2021

Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Fu fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2013, Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. La sua sede centrale si trova attualmente a Los Gatos, in California. È tra le maggiori aziende operanti lo streaming di film e serie tv, sfidante di Apple TV+, Prime Video, HBO Max, Hulu, Peacock, Disney+ e Starz Play. Quali sono le grandi novità in vista di questa primavera 2021?

Netflix e le sue imperdibili novità. Tutte le serie in vista di questa primavera 2021

I prodotti che propone la celebre piattaforma Netflix sono davvero adatti a tutti. Le serie tv, in particolar modo, ci hanno tenuto compagnia durante il periodo di lock-down (costretti presso la propria dimora) a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero. Al di là del periodo controverso e difficile che stiamo attraversando, Netflix, è stato ( da sempre) il compagno ideale di viaggio per molti, bambini inclusi. Proprio per questo, in vista della primavera 2021, le succosissime novità non tardano ad arrivare. Come ad esempio l’imperdibile quarta stagione di Riverdale, facente parte dei film e delle serie tv Netflix della primavera 2021 da non perdere assolutamente. Disponibile da lunedì 1 marzo. Altro titolo da aggiungere al proprio catalogo, o meglio lista (secondo il gergo Netflix) è la prima pellicola ad entrare a far parte delle novità in vista della primavera 2021. Sempre dal 1 marzo, troviamo Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola (Moxie), diretto da Amy Poehler. Un film di cui sentiremo molto parlare.

Novità imperdibili solo sulla piattaforma digitale più famosa del mondo

Senza spoilerare i dettagli particolari, la pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Girl Power scritto da Jennifer Mathieu. La trama racconta la storia di una timida sedicenne di nome Vivian che, stanca dell’ambiente sessista radicato nel suo liceo, trova ispirazione nel passato ribelle di sua mamma, pubblicando, in modo anonimo, una fanzine che darà vita a una vera e propria rivoluzione. Su Netflix, tra i film e le serie tv primavera 2021, è in arrivo (il 14 marzo) un titolo famosissimo, che molti di Voi conosceranno benissimo. Dedicato soprattutto agli amanti del mondo di Harry Potter, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), diretto da David Yates. L’omonimo film è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling che, qui, è anche sceneggiatrice. La storia ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald interpretato dal magistrale Johnny Depp.

Mondo Netflix: Michelle Obama e la serie tv tutta dedicata ai bambini

Tra i titoli imperdibili di Netflix da guardare durante la primavera 2021 non può mancare Waffles + Mochi, la serie tv per bambini con protagonista la straordinaria Michelle Obama. La serie è prodotta dalla casa di produzione di Michelle e Barack Obama, la Higher Ground. Obiettivo? La sensibilizzazione verso una cultura alimentare più sana e attiva. Michelle insegnerà ai bambini i segreti di una sana alimentazione, apprendendo nuove culture in maniera semplice e divertente.

Netflix e le sue succose novità in vista della primavera 2021. Un esempio? Sky Rojo, una serie tv di produzione spagnola ideata dall’autore Álex Pina, fondatore della casa di produzione Vancouver Media, famoso per avere realizzato serie di grandissimo successo come, prima fra tutte, La Casa di Carta, Vis a vis – Il prezzo del riscatto e El Embarcadero. Produzione tutta italiana, invece, per la pellicola Sulla stessa onda, film scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, al suo debutto alla regia in un lungometraggio. La pellicola sarà disponibile su Netflix dal prossimo 25 marzo. Infine, ultimo ma non per questo meno importante, Gli irregolari di Baker Street (The Irregulars), online il prossimo 26 marzo. La serie tv Netflix è ispirata alle avventure di Sherlock Holmes che ha bisogno di aiuto per le sue indagini. Gli irregolari di Baker Street del titolo vengono in suo aiuto: si tratta di un gruppo di giovani ragazzi che vivono per strada e che sono dotati altresì di un grandissimo intuito grazie al quale “scoveranno” i personaggi sospetti senza essere visti e riferiranno tutti gli aggiornamenti a Sherlock.