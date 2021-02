L’ex first lady Michelle Obama sta tornando su Netflix, questa volta per debuttare con un nuovo spettacolo di cucina per bambini. I suoi co-conduttori?! Un paio di pupazzi. La speranza di Michelle è che “porti un po’ di luce e risate nelle case di tutto il mondo”.

Michelle Obama con Waffles + Mochi: il programma di cucina pensato per i bambini

Martedì scorso Michelle Obama ha annunciato di stare collaborando con il gigante dello streaming per una nuova serie chiamata “Waffles + Mochi”. Lo spettacolo verrà trasmesso in streaming il 16 marzo e sarà “tutto incentrato sul buon cibo: scoprirlo, cucinarlo e, naturalmente, mangiarlo”. Queste le parole postate da Mrs Obama in un post su Instagram, lei che sarà sia una star che una produttrice esecutiva della serie. Lo spettacolo è incentrato su due amici pupazzi, Waffles e Mochi, che sognano di diventare chef e viaggiare in tutto il mondo alla ricerca degli ingredienti. Waffles e Mochi sognano di preparare piatti “insieme a rinomati chef, cuochi autodidatti, bambini e celebrità”. Così si legge in un comunicato stampa inerente allo show. “Vengono dalla terra dei cibi surgelati e con l’aiuto di volti nuovi e amichevoli come la proprietaria del supermercato, la signora Obama, Waffles e Mochi partono per missioni globali sugli ingredienti. Viaggiando in cucine, ristoranti, fattorie e case in tutto il mondo”, come ha riportato Netflix. “Che stiano raccogliendo patate nelle Ande del Perù, assaggiando spezie in Italia o preparando miso in Giappone, questi curiosi esploratori scoprono la meraviglia del cibo e scoprono che ogni pasto è un’opportunità per fare nuove amicizie”.

Sebbene lo spettacolo sia rivolto ai bambini, Michelle Obama afferma che anche ai genitori piacerà poiché riceveranno anche alcuni utili consigli di cucina. “In molti modi, questo spettacolo è un’estensione del mio lavoro per sostenere la salute dei bambini come first lady. E ad essere sincera, vorrei che un programma come questo fosse stato in circolazione quando le mie ragazze erano giovani”, ha scritto.