Moët & Chandon x Ambush. Quando il lusso incontra il design: le nuove bottiglie in edizione limitata

In ben 152 anni di storia, l’iconica bottiglia di Moët imperial viene ridisegnata da una designer di spicco. Per le bottiglie in edizione limitata, la scelta di Moët & Chandon è ricaduta su Yoon Ahn, co-fondatrice e direttrice creativa del brand di moda Ambush. Nasce così Moët & Chandon x Ambush.

La collaborazione Moët & Chandon x Ambush ha messo in luce la voglia della maison di mettersi in contatto con lo spirito dei tempi. Ciò è avvenuto sia dando carta bianca ad un’artista d’avanguardia, ma anche nel mettersi in gioco apprendendo il linguaggio delle generazioni di oggi. Una parte dei proventi delle vendite andrà in beneficienza. Una partnership, quella con Yoon Ahn, suggerita dal suo spirito pionieristico, che da sempre la guida nella rottura degli schemi. Il tutto accompagnato da un profondo rispetto per le radicate tradizioni artigianali.

“È stato entusiasmante ricevere carta bianca per ridisegnare la bottiglia di Moët impérial. È stata una bella sfida visti i suoi codici iconici e riconoscibili, ma l’ho vista anche come un’ottima opportunità di portare la mia estetica a questo champagne iconico”, ha detto la stilista. Un’estetica minimalista avvolge le nuove bottiglie di Moët & Chandon x Ambush. Via dunque il collo dorato della bottiglia, che ha lasciato il posto a un’intensa tonalità di nero, a contrasto con una nuova etichetta bianca a rilievo.

La stilista ha anche parlato del proprio desiderio, comune alla maison di champagne francese, di mettere la creatività al servizio della conservazione della natura: “Durante la visita a Epernay (sede dei vigneti del gruppo, ndr.), ho visto la dedizione di chi lavora per Moët & Chandon verso la natura e il loro prezioso territorio. Da qui è nata l’ispirazione di scegliere il World land trust come beneficiario del sostegno della maison, in modo che insieme possiamo aiutare a preservare altri territori nel resto del mondo”, ha infatti dichiarato.