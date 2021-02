Harry e Meghan di nuovo genitori. Il comunicato ufficiale afferma: “Archie sarà un fratello maggiore”. Harry e Meghan annunciano così di aspettare un altro figlio. Un portavoce dei Duchi di Sussex conferma la notizia della seconda gravidanza e la coppia per l’occasione si fa immortalare in una foto in bianco e nero scattata dall’amico fotografo Misan Harriman, in un prato con Meghan sdraiata che mostra il pancione mentre Harry, a piedi nudi, l’accarezza. Un momento molto tenero e di relax tra i due coniugi pubblicato nientemeno che dal portale autorevole della BBC. “Sono felicissimi”. Aggiunge la nota.

Harry e Meghan di nuovo genitori. L’annuncio della seconda gravidanza

“Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore” afferma il portavoce. Il duca e la duchessa sono molto felici di aspettare il loro secondo figlio”. Nonostante il trasferimento negli Stati Uniti, da parte della coppia dei Duchi di Sussex, arrivano puntuali le congratulazioni da parte della famiglia reale per il bebè in arrivo, che potrebbe nascere con doppia cittadinanza. La Regina avrà dunque un pronipotino americano? Molto probabilmente la risposta è affermativa. Per il momento non è ancora noto se la famigerata cicogna porterà un fratellino o una sorellina, in quanto non si conosce (o non ci è noto sapere) il sesso del futuro nascituro. La notizia giunge pochi mesi dopo la rivelazione, fatta da lei stessa attraverso un articolo sul New York Times, che Meghan aveva perso un secondo figlio. Non si sa quando sia di nuovo rimasta incinta. Una cosa è certa: la nascita del bambino o bambina è prevista nel corso del 2021.

“Sua Maestà la Regina, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono felicissimi e augurano loro ogni bene”.

Una fonte vicina alla coppia alla BBC nel giorno di San Valentino ha rivelato la bellissima notizia. Quale giorno migliore della celebrazione dell’amore per antonomasia? Non si è fatta attendere la reazione della Regina Elisabetta e del resto della famiglia reale. Nonostante la “rottura” ufficiale di Meghan e Harry con la conseguente scelta di trasferirsi negli Stati Uniti nel 2019, ecco arrivare la nota di felicità di un portavoce di Buckingham Palace con la dichiarazione da parte della sovrana, del principe Filippo e di Carlo. Le famiglie di entrambi sarebbero state informate della gravidanza di Meghan prima dell’annuncio sul portale autorevole della BBC. “Sua Maestà la Regina, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono felicissimi e augurano loro ogni bene”. C’è molto di più: trentasette anni fa, a San Valentino, Lady Diana annunciava di essere incinta di Harry.

Harry e Meghan in uno scatto dolcissimo con il bebè in arrivo

Non solo: Il vestito scelto da Meghan per comunicare al mondo l’attesa del secondo figlio è un omaggio ad Archie, suo primogenito. Il vestito è un su misura risalente alla prima gravidanza. Stando a quanto riportato dal portale autorevole People, l’abito lungo che avvolge Meghan nel bosco è di Carolina Herrera e si tratterebbe di un vestito creato su misura confezionato per la duchessa di Sussex in occasione, appunto, della sua prima gravidanza. Un abito premaman dal panneggio fluente che ci racconta molto della vita della Duchessa nella sua semplicità e raffinatezza. Ora Meghan distesa sul prato della casa di Montecito, torna in qualche modo alla genesi del suo percorso, ma lo fa in linea con le scelte del suo guardaroba americano. Libero dai protocolli imposti dalla famiglia reale. Le tinte dell’abito sono eteree, il tessuto incredibilmente naturale. Molte coincidenze e scelte che rendono questo momento ancora più unico e straordinario.