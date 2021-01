Kristen Stewart è Lady Diana nel film Spencer: splendida in Chanel Patrimoine

Il primo sguardo dato a Kristen Stewart nei panni della principessa Diana è giunto a noi. Si tratta del film biografico Spencer, che ha appena iniziato le riprese, e che è diretto da Pablo Larraín. Il film è basato su una sceneggiatura di Steven Knight, noto per aver scritto programmi TV come Peaky Blinders. Il titolo del film deriva ovviamente dal nome da nubile di Diana. Ma ciò che è risulta più sconvolgente è quanto Kristen Stewart risulti identica a Lady D.

Kristen Stewart è Lady Diana nel film Spencer

La storia la conosciamo tutti: Diana era una donna dallo spirito libero e sposò il principe Carlo. La loro storia d’amore è stata proiettata nell’immaginario popolare come una favola. Questo almeno fino a quando non si è conclusa con un divorzio dopo anni di rapporti di relazioni extraconiugali da parte di entrambi. Adesso Kristen Stewart e la Principessa Diana sono simili come due gocce d’acqua nella prima foto ufficiale del film Spencer. A riguardo del film Spencer, Kristen Stewart ha dichiarato: “Spencer è un tuffo nell’immaginario emotivo di come fosse Diana nel momento di svolta della sua vita. È un mettere insieme i pezzi e ricostruirla fisicamente, partendo proprio dal suo cognome, Spencer. È stato uno sforzo sovrumano per lei ritornare ad essere sé stessa, e Diana si è aggrappata proprio al nome Spencer e a ciò che significava per lei”. Kristen Stewart indossa un elegantissimo cappotto rosso in tweed con colletto sartoriale della collezione CHANEL Patrimoine.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico di Kristen Stewart, truccatori e costumisti hanno decisamente fatto centro. L’attrice assomiglia tantissimo a Diana, anche se non esattamente come lei, perché bisogna dirlo, è stato mixato anche un bel po’ di Stewart. L’account ufficiale di una delle società di produzione del film, Neon, ha condiviso il look sui social media. La didascalia a corredo: “Kristen Stewart è Diana, Principessa del Galles, in SPENCER di Pablo Larraín”. Anche Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris fanno parte del cast. In precedenza, parlando alla rivista InStyle, Kristen Stewart aveva dichiarato di come trovasse l’accento di Diana difficile da focalizzare. “L’accento è intimidatorio come un inferno perché la gente conosce quella voce, ed è così, così distinta e particolare. Ci sto lavorando adesso e ho già il mio allenatore di dizione. In termini di ricerca, ho letto due biografie e mezzo e sto finendo tutto il materiale prima di andare a fare il film”. Le riprese di Spencer si svolgeranno tra la Germania e il Regno Unito. Dovrebbero terminare in autunno per permettere l’uscita del film nel 2021.