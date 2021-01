Settimana Mozartiana 2021, cos’è e dove si svolge. La città della musica risplende ancora

Una tradizione nata ben 65 anni fa a Salisburgo: la Settimana Mozartiana. Come ogni evento appartenente al 2021, quella l’edizione di quest’anno si svolgerà in presenza solo in parte. Difatti a tanti dei concerti in programma si può assistere solo online. Non sarà questo però a togliere fascino. carisma alla Settimana Mozartiana 2021.

L’inizio di questo importante evento cade sempre il 27 gennaio, il giorno del compleanno di Wolfgang Amadeus Mozart, che quest’anno compierebbe 265 anni. In questa edizione della Settimana Mozartiana avverrà un evento incredibile: sarà presentato un brano inedito, composto da un giovane Mozart nel 1773. Il primo concerto della rappresentazione si chiama Mozartiade, una selezione dei brani di Mozart, in onda il 29 gennaio, mentre il secondo è un prestigioso tributo a Mozart a opera di Cecilia Bartoli, Daniel Barenboim e la Wiener Philharmoniker, programmato per il 31 gennaio. Appartiene a Salisburgo la lunga tradizione nell’organizzazione di eventi musicali, e si propaga un po’ in tutta l’Austria.

Ad esempio il fiore all’occhiello, il Festival di Salisburgo, che proprio nel 2020 ha festeggiato il centenario e che nel 2021 si terrà dal 17 luglio al 31 agosto. Ma anche il Festival di Pasqua (27 marzo – 5 aprile) e il Festival di Pentecoste (21 – 24 maggio). Previsti eventi anche nel corso di tutto il resto dell’anno. La Settimana Mozartiana non ha fatto altro che aprire le danze, in tutti i sensi. Dai concerti da camera negli splendidi palazzi Barocchi e nel Castello di Mirabell, dalla musica jazz a quella rock condensate negli spettacoli live. Imperdibile anche una cena-concerto organizzata nella fortezza medievale che domina la città.