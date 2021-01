Botticelli da record, all’asta un suo capolavoro. Il ritratto più costoso mai venduto prima

Ci sono solo 12 ritratti noti dell’artista rinascimentale Sandro Botticelli ritenuti in circolazione e una di queste rarità sta per finire sotto il martello di un’asta Sotheby’s. Stiamo parlando del capolavoro del XV secolo, intitolato Young Man Holding a Roundel (1480 circa). Quest’opera è classificata come “uno dei ritratti più significativi, di qualsiasi periodo, mai apparso all’asta”.

Botticelli da record, all’asta Young Man Holding a Roundel (1480 circa)

La vendita si terrà giovedì prossimo, 28 gennaio 2021, e dovrebbe raggiungere agevolmente la cifra stellare di ben 80 milioni di dollari. Questo regalerebbe al capolavoro di Botticelli la nomea di uno dei ritratti più costosi mai venduti all’asta. L’ambito pezzo è un ritratto a busto di un nobile modello che gli esperti ritengono possa essere stato dipinto su commissione; nonostante l’identità del soggetto sia andata persa nella storia, è stato suggerito che fosse un membro della potente famiglia dei Medici. Nucleo che governò la Repubblica di Firenze durante la prima metà del XV secolo.

Il giovane nobile tiene in mano un roundel che è probabilmente la parte più affascinante del pezzo. Il tondo è in realtà un’opera originale del XIV secolo attribuita al pittore senese Bartolommeo Bulgarini, che fu inserita nel pannello su cui poi il Botticelli dipinse il suo ritratto. È un po’ come aggiudicarsi due perle uniche in una.

Asta da record

“È una cosa eccezionalmente rara all’interno del suo corpus conosciuto”, ha detto ad ARTnews Christopher Apostle, il capo del dipartimento di dipinti antichi di Sotheby’s a New York. “Questo è qualcosa che sarebbe stato più personale di, diciamo, la Madonna e il bambino”. L’opera è presentata in condizioni eccezionali ed è stata esposta dalle più celebri istituzioni di tutto il Paese: Dal Metropolitan Museum of Art di New York alla National Gallery of Art di Washington, DC. Se Young Man Holding a Roundel di Botticelli dovesse raggiungere la sua stima di 80 milioni di dollari, diverrà la sua opera più costosa. Record precedentemente detenuto da The Rockefeller Madonna, venduto per 14,7 milioni di dollari da Christie’s nel 2013.

In generale diventerà anche uno dei ritratti più costosi mai messi all’asta. Insieme al Ritratto di Adele Bloch-Bauer II di Gustav Klimt, venduto nel 2006 per 87,9 milioni di dollari, e Van Gogh’s Portrait of Dr Gachet aggiudicato per $ 82,5 milioni nel 1990.