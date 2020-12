La Regina Elisabetta a cavallo. Al galoppo verso un Natale da dimenticare

La Regina Elisabetta, 94 anni, e il suo amato principe consorte Filippo, che di anni ne ha 99 trascorreranno il primo Natale senza essere circondati da nipoti e bisnipoti. Ma non è finita qua, perché per la prima in 33 anni Sua Maestà non presenzierà alla messa nella chiesa di St. Magdalene a Sandringham. Luogo in cui la tradizione riunisce l’intera famiglia reale.

La Regina Elisabetta a cavallo

Come descritto su Vanity Fair: “Ci sono abitudini che neppure la pandemia riesce a sradicare. La regina Elisabetta, infatti, è stata vista in sella al suo cavallo davanti al castello di Windsor, al fianco del capo stalliere Terry Pendry e davanti agli occhi di alcunicuriosi. La sovrana ha iniziato il suo giro a pochi metri dalle inferiate del castello, poi si è addentrata nel parco, nascosta da un lungo cappotto chiaro e dall’immancabile foulard”. Secondo le regole di contrasto alla diffusione del Covid, dal 23 al 27 dicembre gli inglesi potranno formare delle “bolle” entro cui racchiudere pochi parenti. E i due reali non sono immuni. La Regina Elisabetta II e il principe di Edimburgo sono stati riportati di nuovo a Windsor (luogo del loro precedente lockdown) e con ogni probabilità festeggeranno lì il Natale, in compagnia di pochi parenti stretti.

Chi ci sarà? A quanto pare presenzieranno il principe Edoardo, quartogenito di Elisabetta e Filippo, e la moglie Sophie duchessa di Wessex. Con loro anche i figli Lady Louise (17 anni) e James visconte Severn (12). Potrebbero unirsi a loro il principe Carlo e sua moglie Camilla. William, Kate e i principini George, Charlotte e Louis potrebbero trascorrere il Natale con i Middleton nella grande residenza nel Berkshire. Se la Regina Elisabetta dovrà restare lontano dai suoi amati bisnipoti un motivo c’è. “Troppo rischioso affiancare alla regina e a suo marito Filippo bambini così piccoli, in età scolare”, fa sapere una fonte al Telegraph.