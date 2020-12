Cardigan dorati: quanto possono costare i faraonici maglioni delle star?

Cardigan dorati tanto amati dalle star! Alcuni maglioni possono raggiungere anche costi faraonici. Il cardigan, in particolare, è un tipo di maglione che si apre, tramite bottoni o cerniera sul davanti. Il nome di questo capo di abbigliamento deriva da James Brudenell, VII conte di Cardigan, un comandante dell’esercito britannico, che svolse il suo servizio durante la guerra di Crimea. Una storia leggendaria, quella del tanto e amato cardigan. Uno degli indumenti più richiesti e di tendenza all’interno del mondo della moda.

I cardigan più belli ( e costosi) tanto amati dalle star

Tantissime le case di moda che propongono diversi modelli di cardigan all’interno delle proprie collezioni high fashion. Chanel, ad esempio, li propone all’interno della “Cruise Collection” 2020/2021, insieme ad irresistibili pull-over di tendenza ed immancabili all’interno del proprio guardaroba fashionista. Il costo? Tra i più disparati. La risposta perfetta che arriva dalle maison per la moda 2020/2021, saranno infatti cardigan e maglioni, tendenza assoluta anche all’interno delle collezioni di Dolce&Gabbana. Maglieria rigorosamente “fatta a mano” che crea dei veri e propri capolavori di alta sartoria. Un omaggio all’artigianalità del Made in Italy e ai suoi tanti mestieri (talvolta dimenticati) “hand made”: il sarto, il calzolaio, la magliaia. Coloro che hanno fatto della moda italiana un’eccellenza e un punto di riferimento nel mondo. Proprio per questo Dolce&Gabbana si schiera come precursore del progetto D&G Fatto a mano.

Tutte le alternative per un inverno di tendenza

Non solo maglioni chunky e soffici cardigan, classiche maglie di lana a trecce e cardy XL, ma anche vestiti in lana a coste, cappe e culotte rigorosamente hand made ed infine calzettoni knitted: sono il must have Dolce&Gabbana per la prossima stagione primavera/estate, donano la loro firma inestimabile a questa collezione “cosy”. I modelli sono molto diversificati fra loro: troviamo il cardigan lungo elegante, il cardigan di lana, il cardigan in cashmere (più luxury), infine il cardigan di cotone. Tra le stampe, non mancano di certo i richiami vintage con bottoni dorati, taschini e disegni che fanno indubbiamente pensare al “regalo della nonna”. Per chi preferisce stare “al passo con i tempi” il cardigan aperto è la soluzione migliore. Soprattutto se abbinato ad una cintura da stringere in vita senza nulla sotto se non un paio di shorts e stivali cuissard altissimi.

Emma Marrone e il suo cardigan “dorato”: quanto costa?

Emma Marrone conquista un successo dopo l’altro. Conosciuta dal grande pubblico anche come Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, è una cantante nota italiana di successo. Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group. Il resto è storia. Oramai giudice protagonista di X-Factor, Emma Marrone (anche in occasione della sesta puntata) si è presentata al pubblico con un outfit da vera e propria icona di stile. In breve il suo look proponeva un completino semplice ma al contempo luxury. Direttamente dalla collezione California Sky di Fendi, attenta a dare importanza ad una linea effetto cartone animato firmata in collaborazione con Joshua Vides.

Il cardigan oversize, indossato dalla cantante e tra i suoi look preferiti in assoluto (come testimoniano anche i suoi social) nonché must-have di stagione, è stato abbinato ad una pencil skirt in bianco con i bordi 3D, dove le cuciture a contrasto in nero disegnano la sua silhouette per dare sinuosità alla figura e allo stesso tempo carattere. Costo? Un cardigan davvero “dorato”. Ben 2.800 euro di pura classe e femminilità. Per tutti gli amanti “fashion addicted”.