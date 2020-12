Sfera Ebbasta insieme a Dolce e Gabbana in un interessante e proficua collaborazione. Proprio così. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno realizzato il look del rapper italiano per il lancio del suo ultimo singolo dal titolo “Baby”. Quello tra la prestigiosa e celebre maison di moda italiana e Sfera Ebbasta sembra essere solo la genesi di una proficua e interessante collaborazione. Il rapper, in occasione del suo nuovo singolo, ha indossato un total look firmato proprio da Dolce e Gabbana. L’outfit era composto da una giacca in vinile azzurro con cerniere bianche a contrasto, pantaloni abbinati e una T-shirt bianca. Un look accessoriato con un orologio con gemme multicolore. Ovviamente tutto firmato rigorosamente Dolce e Gabbana.

Il brano “Baby” è stato prodotto e realizzato in collaborazione con il cantante colombiano J Balvin, e contenuto nel nuovo album di Sfera dal titolo Famoso. Non solo: il rapper italiano è anche il “testimonial” di un progetto particolare che è stato presentato proprio in questi giorni online.

Dolce e Gabbana insieme a Sfera Ebbasta: l’inizio di un “sodalizio di moda”

Di cosa tratta l’ultimo progetto speciale online che vede protagonista Sfera Ebbasta insieme alla maison Dolce e Gabbana? Per tutti gli appassionati modaioli e fashionisti a portata di clic o di smartphone, Dolce&Gabbana ha firmato una T-shirt bianca e nera con le iniziali del rapper. Ovviamente le lettere sono state semplificate e rese uniche con i simboli del dollaro e dell’euro ($€). Inoltre, sono state stampate con un effetto particolare: ceralacca lucida rossa, in sovrapposizione al classico logo Dolce & Gabbana Milano. La T-shirt è sia da donna che da uomo ed è già in vendita sulla boutique online dolcegabbana.com.

Baby è il terzo singolo estratto dall’ultimo album Famoso. Una carriera in costante ascesa

Total look firmato esclusivamente Dolce e Gabbana anche per il terzo singolo dell’album Famoso di Sfera Ebbasta, dal titolo “Baby”. Il terzo brano dall’artista è stato pubblicato lo scorso il 20 novembre 2020, da Island Records e Universal Music Group. Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti è giunto alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album XDVR, inciso grazie alla proficua collaborazione con il produttore discografico Charlie Charles, ottenendo un buon successo in Italia. Tale successo si è duplicato grazie alle uscite di Sfera Ebbasta e Rockstar. Il secondo album gli ha ha permesso di divenire ed affermarsi come primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify.