È l’annuncio che i fan di Michelle Obama stavano aspettando disperatamente. Il podcast di Michelle Obama è incentrato su questioni di relazione e salute, con una serie di conversazioni schiette tra l’host e una varietà di ospiti. Tra gli ospiti figura il presentatore del talk show Conan O’Brien e uno degli ex consiglieri senior del marito Barack Obama, la donna d’affari Valerie Jarrett. Il debutto è previsto con esclusiva su Spotify dal 29 luglio.

“La mia speranza è che questa serie possa essere un luogo per esplorare insieme argomenti significativi e risolvere tante delle domande a cui stiamo tutti cercando di rispondere nella nostra vita”, ha affermato Michelle Obama in una dichiarazione. Ha aggiunto: “Forse soprattutto, spero che questo podcast aiuti gli ascoltatori ad aprire nuove conversazioni – e conversazioni difficili – con le persone che contano di più per loro. È così che possiamo costruire più comprensione ed empatia reciproca”. Il podcast fa parte di una collaborazione tra Spotify e Higher Ground, la società di produzione fondata dagli Obama. Segue un periodo produttivo per Michelle Obama, che ha pubblicato il suo documentario su Netflix all’inizio di quest’anno.

“Sono entusiasta di annunciare un nuovo progetto, The #MichelleObamaPodcast con @Spotify!”, ha scritto l’ex First Lady Michelle Obama su Twitter. “E’ stato un anno difficile e spero che questo podcast ci aiuti ad esplorare ciò a cui stiamo andando incontro e ad avviare una nuova conversazione con i nostri cari. Non vedo l’ora, ascoltate il 29 luglio”. Non è l’unica ex first lady ad entrare nel gioco dei podcast. A febbraio è stato annunciato che Hillary Clinton avrebbe lanciato un podcast a fine primavera. C’è da dire che momentaneamente non ci è pervenuta alcuna notizia in merito e questo famoso podcast, niente pare ancora essersi materializzato.