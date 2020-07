È in arrivo la serie dedicata a Francesco Totti il mito. L’ex capitano della Roma avrà una serie tutta dedicata a sé. Ecco la carrellata di attori che interpreteranno i vari componenti della famiglia Totti. Greta Scarano sarà Ilary Blasi e Pietro Castellitto sarà Francesco Totti, questo per quanto riguarda i protagonisti, ma non è finita qua. Ci sarà un Gianmarco Tognazzi nella parte di Luciano Spalletti e Monica Guerritore in quella della mamma di Totti. Queste appena enunciate sono le ultimissime indiscrezioni, raccontate dal quotidiano Il Messaggero. Inutile negare, è la serie televisiva più attesa dell’anno, si intitola “Un Capitano” e parlerà di tutto ciò che riguarda Francesco Totti.

Francesco Totti, pronta la sua serie tv. Chi recita nel ruolo di Ilary e del Capitano

La regia di “Un Capitano”, la serie tv che racconta la vita di Francesco Totti, è di Luca Ribuoli: sei episodi prodotti da Sky e Wildside. Ma le riprese non sono ancora iniziate, e cominceranno lunedì 20 luglio, proseguendo per circa 13 settimane. L’attrice Greta Scarano, proveniente da una famiglia romanista, è stata intercettata come volto super calzante, adatta per interpretare Ilary. Greta Scarano è un’artista versatile, che si è trovata a destreggiarsi in diversi ruoli, è stata Sabrina Minardi in La verità sta in cielo, di Roberto Faenza, il film sul caso Emanuela Orlandi.

Ha stretto tra le sue mani anche copioni cult come quello di Suburra e recitato in serie tv internazionali come Il nome della rosa. Staremo a vedere sotto che punto di vista si svilupperà la trama della serie tv tanto attesa, “Un Capitano” potrebbe essere allo stesso tempo una trovata geniale ed un’idea un po’ trash. Ad oggi, però, non ci è ancora dato sapere, anche perché con ogni probabilità dovremo aspettare la fine del 2021 per poter godere del risultato. Speriamo semplicemente che renda onore all’iconico Francesco Totti.