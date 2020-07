Chiunque sogni di mettere km e km tra sé e la città, adori la vita all’aria aperta ma senza rinunciare al lusso o più semplicemente trascorrere l’estate 2021 in un posto fresco, può recarsi in Australia. A circa un’ora a nord di Sydney sorge un’incantevole villa galleggiante, che ha tutte le fattezze di una nave su due piani, questa sfiziosissima costruzione racchiude in sé un lussuoso B&B. La particolarità di questo alloggio è che si tratta di un’abitazione completamente sostenibile e autosufficiente, grazie all’energia solare. Il nome di questa villa è Lilypad Palm Beach ed è stata creata dall’architetto australiano Chuck Anderson. Una location adatta a delle vacanze in totale relax, poco distante da un porticciolo turistico, al riparo dalle mareggiate e dal vento.

Villa di lusso galleggiante. Lilypad Palm Beach è il luogo dei sogni

Lilypad Palm Beach è una villetta galleggiante autosufficiente grazie all’energia solare. Racchiude in sé tutti i vezzi di un hotel di lusso, con il valore aggiunto dell’ecosostenibilità. L’abitazione è “attraccata” permanentemente vicino a un porticciolo turistico al riparo dalle mareggiate dal vento, circa un’ora di distanza da Sydney. La villa galleggiante è ancorata al fondale marino ed è realizzata con materiali ecologici, in modo da non inquinare l’habitat circostante. In più non è necessario possedere patenti nautiche né essere esperti della vita in barca, poiché per soggiornare su Lilypad si verrà condotti in casa da un’imbarcazione. Un altro servizio del B&B di lusso è lo chef, questa figura si preoccuperà di preparare colazione, pranzo e cena e di farle recapitare direttamente a bordo all’orario stabilito.

Lilypad Palm Beach è su due piani, con una splendida terrazza he la circumnaviga e il tetto spiovente su cui sorgono i pannelli solari. Dentro la villa, al piano terra, sorgono un elegante salotto con camino ed una grande cucina a vista, entrambi con affaccio sulla terrazza prendisole. Al piano di sopra si trova la camera da letto patronale con vista e bagno ensuite. Ogni ambiente all’interno di Lilypad Palm Beach è costruito con materiali ecosostenibili e in tonalità neutre.