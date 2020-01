Case di lusso in legno: le più belle sono moderne e di design

Quando parli di una moderna casa in legno difficilmente immagini quanto possa essere calda e accogliente questa tipologia di abitazione. Architetti di talento sono in grado di creare da piccoli cottage ultramoderni a vere e proprie ville di lusso in legno per i clienti più esigenti (e ricchi). Il legno è per eccellenza il materiale associato al comfort e alla calma. Aggiungi a questo l’architettura moderna, le nuove tecnologie, la bellezza dei paesaggi naturalistici, e otterrai la migliore sistemazione per una vita a stretto contatto con la spiritualità.

In un’epoca in cui vetro e metallo sono i materiali da costruzione più diffusi, le case in legno sono uno spettacolo per gli occhi ormai stanchi. Certo, presentano un’estetica più idilliaca e prettamente naturale, una pausa perfetta dalla monotonia delle moderne giungle di cemento, ma i vantaggi che apporta vivere in un edificio in legno sono molteplici. Per cominciare, il legno è un isolante termico naturale. Questo significa che si finisce per risparmiare una notevole quantità di energia rispetto alle case di mattoni, cemento e pietra.

I benefici del legno

Poiché il legno assorbe il rumore, queste moderne abitazioni di design offrono un’atmosfera più rilassata e tranquilla. Inoltre, i materiali naturali per la costruzione di tali abitazioni possono essere reperiti velocemente, consentendo alla costruzione di progredire abbastanza rapidamente. Le strutture aiutano anche l’ambiente, assorbendo e immagazzinando anidride carbonica atmosferica. Non c’è da stupirsi che così tante persone preferiscano vivere in una casa del genere, magari in mezzo a un bosco. Uno dei maggiori vantaggi della costruzione di queste case è l’elevato grado di flessibilità di cui godete mentre modificate o cambiate il design del progetto. E questo è evidente nelle varie case di legno super creative viste in tutto il mondo.

E’ tra incantati paesaggi innevati, alte montagne o verdeggianti colline che sorgono alcune delle case di lusso in legno più suggestive finora progettate. Luoghi davvero magici dove tutti vorrebbero vivere. Avendo così la possibilità di sperimentare un contatto diretto con la natura ed allo stesso tempo le vertigini del lusso più sfrenato.