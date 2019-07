Non solo il ritorno alla Juventus, per Gianluigi Buffon ci sono anche novità anche per quanto riguarda i suoi investimenti in Italia. Il portiere, tornato ai bianconeri dopo un anno al Paris Saint-Germain, ha infatti diversificato in un nuovo modello di business.

Come riporta MF – Milano Finanza in un articolo di Andrea Montanari, infatti, Buffon (che ha già investito nel settore immobiliare, essendo proprietario di un Hotel in Versilia e avendo il 20% della GVG Immobiliare) ha rilevato il 2,5% della Ciga, la Compagnia dei grandi alberghi, quella Ciga fondata a Venezia nel 1906 i cui alberghi sono stati rilevati nel 1995 da Sheraton, alla cui guida c’è l’imprenditore romano Maurizio Micangeli che ha lanciato la start up The Grand House.

Il progetto partito a inizio anno conta 12 tra dimore storiche e appartamenti di pregio da affittare a clientela altolocata italiana e straniera.

Insieme a Buffon e allo stesso Micangeli (che ha il 64,75% delle quote), nella Ciga hanno investito anche altri soci vip quali il produttore cinematografico Domenico Procacci (6%), fondatore di Fandango, la compagna Kasia Smutniak (2,5%), il giornalista, manager e politico Ernesto Auci (2,5%) e il presidente di Sorgenia e Telit, Enrico Testa (2,5%). Nel frattempo The Grand House ha ottenuto un finanziamento di 850mila dal BancoBpm e altri 840mila da Invitalia.