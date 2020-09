Lo stile preppy conquista tutti. In vista di questo autunno-inverno 2020/2021 tornano prepotentemente di tendenza minigonne, camicie impettite, cravattini e cappotti su misura. In perfetto stile “college“, o meglio, in perfetto mood “Love Story”. Iconica pellicola cinematografica che vede il trionfo dello stile preppy attraverso due attori memorabili. Love Story, nel 1970 registra il record d’incassi cinematografici nel mercato americano. La direzione magistrale di Arthur Hiller farà di questo drammatico romanzo d’amore un cult e trasformerà i giovanissimi Ali MacGraw e Ryan O’Neal in due colossi del cinema contemporaneo.

Lo stile preppy conquista la moda autunno/inverno 2020/2021

Lo stile preppy è essenzialmente uno stile molto curato, ben bilanciato e solido nelle sue regole stilistiche, che può essere raggiunto abbinando le nuance giuste, le stampe e gli accessori adatti. Non è mai confuso, scontato o esagerato. Sempice, classico ed elegante. In breve “di una classe smisurata”. Da perfetto figlio o figlia di buona famiglia benestante. L’importante è non cambiare mood da un giorno all’altro, altrimenti si incorre nel rischio di comunicare che tu non abbia personalità. Il preppy style è nato ufficialmente nel New England (in perfetta chiave inglese) e nei campus della Ivy League tra gli anni 50 e gli anni 60. Affascina e conquista tuttora. Vacanze con gli amici a Cape Cod, i falò in spiaggia, i picnic e le gite a cavallo. In fondo, chi non vorrebbe una vita alla Kennedy?

Dall’iconica pellicola Love Story alla moda A/I 2020/2021 il passo è breve. Torna di moda e tendenza la minigonna ad “A”. Anche in alternativa tartan o ricche di pieghe. Oltre alle già citate minigonne stile “college” anni 60′ che risvegliano già una prepotente malinconia, sono presenti anche le camicie perfettamente impettite, quasi ingessate dalla tanta compostezza. Lo stile preppy propone maglioncini a righe o losanghe oltre alle sciarpe di maglia, i cravattini e i cappotti tagliati su misura.

Un guardaroba in perfetto stile college americano anni 60′

Un guardaroba in perfetto stile college americano. Questo look dall’aria “bon ton” si sposa perfettamente con la filosofia di maison internazionali come Ralph Lauren (memorabile nelle sue polo in perfetto mood anni 60′), Tommy Hilfiger e Burberry. Oggi riportato alla ribalta sulle passerelle più famose del mondo attraverso brand iconici quali Dior, Celine e l’inimitabile Michael Kors Collection.