Tommy Hilfiger, il famoso brand di proprietà della PVH Corp. ha celebrato il lancio della collezione TommyXZendaya Primavera 2019, creata in collaborazione dall’attrice Zendaya e dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger, con un evento dedicato presso la boutique Antonia a Milano, il 12 marzo 2019.

Oltre 300 gli ospiti di Tommy Hilfiger, tra consumatori, influencer, VIP, stampa e amici del brand, che hanno potuto acquistare la collezione e assistere alla live performance della cantante Joan Thiele e al djset di DJ Tami.

La collezione TommyXZendaya Primavera 2019, la prima collaborazione tra Tommy Hilfiger e Zendaya, è una celebrazione delle donne forti e iconiche degli anni ’70, che ricorda la sfilata della Battaglia di Versailles che si svolse in quegli anni e la potente affermazione delle modelle americane che salirono in passerella.

Stampe zodiacali disegnate a mano sono il simbolo della positività mentre capi sartoriali danno un tocco vibrante e raffinato alla collezione. Maglioni e abiti definiscono un look confident e deciso, mentre le pelli lussuose e le silhouette sexy in denim portano la femminilità al centro dell’attenzione.

La collezione celebra l’ottimismo e la forza della donna di oggi, mentre rende omaggio alle icone degli anni ’70 e allo spirito libero della cultura dell’epoca che ha ispirato Tommy ad aprire il suo primo negozio, il People’s PlaceAmici e seguaci del brand sono invitati a partecipare alla conversazione sui social media usando #TommyXZendaya, #TommyHilfiger e @TommyHilfiger

Vip e influencer ospiti di Tommy Hilfiger

Veronica Ferraro ha indossato un cappotto di pelle cabernet, un body in raso e stivali in pelle cabernet, tutto TommyXZendaya.

Valentina Ferragni ha indossato una gonna in pelle cabernet e una maglia a righe tutto TommyXZendaya.

Lavinia Guglielman ha indossato un top in lurex, jeans a campana e zoccoli in pelle tutto TommyXZendaya, e un trench Letterman Hilfiger Collection Spring 2019.

Paola Iezzi ha indossato un abito in denim e zoccoli in pelle tutto TommyXZendaya.

Elisa Maino ha indossato una t-shirt stampa zodiaco, jeans a campana bianco e zoccoli in pelle, tutto TommyXZendaya.

Cristina Marino ha indossato un trench TommyXZendaya

Tamu Mc Pherson ha indossato un top nero con inserti lurex, jeans a campana e sandali tutto TommyXZendaya

Catherine Poulain ha indossato giacca e pantalone in lino a quadri, body in l urex, stivali in pelle cabernet e borsa in pelle HOBO, tutto TommyXZendaya.

Valentina Scambia ha indossato una t-shirt stampa zodiaco e jeans bianchi TommyXZendata e una giacca Letterman Hilfiger Collaction.

Valentina Siragusa ha indossato un denim blazer e una camicia oversize tutto TommyXZendaya

Tami DJ ha indossato una t-shirt stampa zodiaco e un jeans a campana tutto TommyXZendaya

Debora Pelamatti ha indossato un abito stampa zodiaco, stivali e clutch in pelle tutto TommyXZendaya

Max Pezzali ha indossato una maglia e jeans neri Tommy Jeans

Joan Thiene ha indossato un completo con blazer e pantaloni a righe, stivali in pelle cabernet, tutto TommyXZendaya

Chiara Totire ha indossato un abito a righe e stivali in pelle TommyXZendaya

Beatrice Valli ha indossato un abito in lurex, trench Principe di Galles e sandali tutto TommyXZendaya

Alessio Bernabei ha indossato una felpa della collezone TommyXLewis, un parka e sneakers Tommy Hilfiger

Marco Fantini ha indossato una giacca Hilfiger Collection

Luca Vezil ha indossato un total look Hilfiger Collection Spring 2019