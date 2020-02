Billie Eilish è stata la grande protagonista dei Brit Awards 2020 e non solo perché si è aggiudicata un premio. Si è presentata sul red carpet con uno dei suoi look oversize super glamour ma la cosa particolare è che ha deciso di abbinare la sua nail art con il classico motivo tartan di Burberry.

Tartan

Caratteristico è il motivo a tartan del brand inglese Burberry, che è spesso presente sui suoi prodotti e che è divenuto il suo simbolo più riconosciuto e imitato.

Nail art

Al di là del talento come cantante, a renderla ancora più amata è il suo stile appariscente e sopra le righe, fatto di abiti over, sneakers e capelli colorati. Ma il pezzo forte di Billie Eilish adesso è la manicure “di lusso”, per la quale sembra avere una vera e propria passione. Unghie decorate con la doppia G di Gucci, a tema Chanel o con la stampa check di Burberry.

Billie Eilish ha indossato per l’occasione: un maxi trench personalizzato in beige con la stampa tartan all’interno, abbinato a un mantello dello stesso colore, a dei pantaloni sportivi e a una felpa dalla nuance sfumata. Per completare il tutto ha scelto dei calzini a quadretti, una visiera con cappuccio e delle sneakers sulle tonalità tutto sulle tonalità del beige.

Griffe

Ricordiamo Billie Eilish ai Grammy Awards 2020, quando ha deciso di indossare: un tailleur verde e nero firmato Gucci dalle forme over. Dello stesso tessuto anche i guanti tagliati sulle dita per mettere in bella vista una manicure smeraldo caratterizzata da una nail art resa indimenticabile dall’iconica stampa doppia G della Maison.