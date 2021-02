Maglioni extra lusso. Chanel conquista tutte le star italiane e internazionali. Un maglione firmato dall’omonimo brand in nero decorato con l’iconica doppia C su tutta la silhouette. Si tratta di un capo in cachemire che fa parte infatti della collezione Primavera/Estate 2021. Must have imperdibile. Un sogno invernale di moda che diviene realtà: la maglieria di lusso da donna è una scelta esclusiva e allo stesso tempo confortevole. Capi ideali per fronteggiare le stagioni più fredde nel modo più glamour possibile. Centinaia di capi comodissimi di Diesel, Rick Owens, Dsquared2 e altre Maison prestigiose che renderanno anche il più grigio e piovoso pomeriggio, più amabili, grazie alle stampe colorate della maglieria moda donna.

Maglioni extra lusso: scelta esclusiva e confortevole

Le creazioni dei migliori brand di moda come Versace e Alexander McQueen le troviamo nella maglieria extra luxury. Capi di abbigliamento di lusso creati per valorizzare ogni gusto aggiungendo dettagli unici. Tendenze dallo stile moderno o più classico, casual o romantico, con scelte must-have sempre ricche ed eclettiche per espirmere ogni personalità e ogni esigenza. Quanto costano? La nota conduttrice italiana Ilary Blasi indossa un prestigiosissimo e costosissimo maglione di Chanel. Si tratta di un capo in cachemire Blu marine & rosa che fa parte infatti della collezione Primavera/Estate 2021 e lo si può trovare sul sito ufficiale della Maison. Il suo valore? 2.420 euro. Solo qualche giorno fa Ilary aveva mostrato sul suo profilo social il suo ultimo acquisto di lusso: un paio di ricercatissime slingback color arcobaleno firmate Amina Muadd, la designer che tra le clienti vip vanta star del calibro di Kim Kardashian, Rihanna e Kendall Jenner. Prezzo? Da capogiro! Oltre 800 euro.

Il maglione scelto da Ilary Blasi firmato Chanel è un must have di stagione

Quest’anno più che mai, del resto, i pullover hanno guidato le tendenze e trend moda invernali, soprattutto in veste esclusiva. Sì perché, oltre ai classici abbinamenti con gonne e pantaloni eleganti, i maglioni sono stati accostati al loungewear, diventando così inseparabili compagni di leggings e pantaloni della tuta. Linee essenziali e pulite fanno del maglione Chanel di Ilary Blasi un capo semplice quanto d’effetto, perfetto da abbinare con un pantalone della tuta così come ad un paio di jeans semplici. Non solo: ideale da abbinare anche in occasioni lavorative e più casual. Il maglione extra lusso della conduttrice può essere un ottimo match con una longuette e un paio di loafer, portato in sovrapposizione a una camicia bianca oppure al naturale. Non male!