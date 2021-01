Versace torna prepotentemente ad essere il protagonista indiscusso all’interno della casa più spiata d’Italia, qual è il GFVip. Quest’anno più che mai le più prestigiose Maison di moda sono state il fulcro delle tendenze all’interno della casa. Gli spettatori non hanno potuto far a meno che sognare attraverso le mise super griffate di molte delle sue protagoniste. Come ad esempio Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e un’altra bellissima inquilina, che questa volta ha voluto mettere la sua firma in fatto di glamour e moda. Di chi si tratta?

Versace torna ad essere protagonista indiscusso all’interno della casa più spiata d’Italia. L’abito in stampa Tie-Dye Rose è da capogiro

Si chiama Tie-Dye Roses Print Mini Dress l’ultima creazione firmata Versace che fa letteralmente impazzire le così dette fashioniste e “fashion addicted”. Femminile e spigoloso allo stesso tempo, questo mini abito vanta la stampa Tie-Dye Roses. Giocando con la nozione di femminilità, questo mini dress è caratterizzato da una prestigiosa stampa di delicati bouquet di rose che sono presentati in toni acidi e fusi con una sovrapposizione tie-dye .La tintura a riserva (oppure tie-dye) è un metodo di tintura parziale applicato a tessuti e filati. Si ottiene impermeabilizzando parte della superficie da tingere in modo che il colore della tintura non possa penetrare, in questo modo si ottengono disegni e variazioni di colore. Successive applicazioni di nuance differenti possono produrre anche effetti molto complessi e di grande raffinatezza. Lo stile è impreziosito da una cintura in pelle fibbia Safety Pin. Sicuramente un capo must have irrinunciabile da inserire all’interno del proprio guardaroba.

Dayane Mello protagonista di stile e moda: indossa all’interno del GFVip il prestigioso abito della Maison italiana dal prezzo considerevole

Dayane Mello questa volta ha vinto su tutte. Il suo abito firmato Versace è un vero e proprio gioiello d’alta moda e sartoria. Impossibile affermare il contrario. In occasione della puntata del format GFVip andata in onda lo scorso lunedì sera, la bellissima modella di origini brasiliane, non solo ha optato per un abito extra lusso da capogiro ma ha anche messo in mostra le sue lunghissime gambe. Il suo abito ha superato il costo anche di quello di Giulia Salemi, una vera e propria “addicted” del super lusso e cifre costose.

Versace conquista tutti

Firmato Versace, molto femminile, il capo è caratterizzato da una peculiarità unica ed inimitabile: la stampa Tie-Dye Rose, con la quale è decorato. Il prestigioso vestito high fashion è a girocollo, con gonna corta e maniche lunghe. Il costo? Considerevole e per pochi. Il suo valore si aggira intorno a quasi 2mila euro. Sul sito ufficiale della Maison di moda viene venduto a 1.890 euro, anche se ora è possibile trovarlo anche a prezzo scontato.