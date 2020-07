Francesco Totti e Ilary Blasi si trovano a Capri per trascorrere le vacanze. La presentatrice di Mediaset, che molto probabilmente presenterà la prossima Isola dei Famosi, è spensierata durante le sue ferie in barca, in compagnia del marito. La loro vacanza in barca è scandita da un continuo ping pong di storie e scatti social, tutti in bikini e tutti abbronzati. Ilary Blasi risulta sempre più bella del marito Totti, che ai suoi scatti bollenti risponde mostrando i muscolacci: addominali e tutto il resto ben spalmato a prendere il sole sullo stesso divanetto che poco tempo prima aveva ospitato il bellissimo corpo di Ilary. (Continua dopo la foto)

Ilary vs Totti

Negli scatti di Ilary e Totti, i figli non figurano mai, quindi resta il dubbio se siano o meno in vacanza con loro. Probabilmente saranno lì in basca in loro compagnia, perché Ilary e Totti hanno reso pubblico più volte di non aver mai ricorso a tate. I due coniugi hanno scelto Capri come meta delle loro vacanze, una scelta insolita poiché entrambi hanno sempre preferito location esotiche. Probabilmente buona parte della loro scelta sarà stata influenzata dallo stato di emergenza sanitaria in cui riversa tutto il mondo, anche i più temerari hanno preferito restare in Italia, magari anche per pubblicizzare un po’ i nostri paesaggi. (Continua dopo le foto)

Avvistati a Capri anche Belen Rodriguez e spasimante, Gianmaria Antinolfi, non a caso anche loro in barca. Involontariamente Ilary e Francesco hanno dato il via ad una gara social a colpi di like, chi avrà vinto fra i due coniugi? Incredibile a dirsi, non gli avremmo dato due spicci (si scherza, ndr), è Francesco Totti a vincere la gara di like su Instagram. L’ex capitano ha stracciato la Blasi con oltre 300 mila like contro i circa 65 mila della moglie. Anche i commenti dei famosi sono arrivati in numero maggiore sul profilo dell’ex campione della Roma, dove numerosi ex colleghi si sono riuniti per commentare gli addominali esibiti dal calciatore in barca.