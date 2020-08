L’outfit perfetto per aperitivi e serate in spiaggia? sono molteplici. Il denominatore comune è, come sempre, seguire la tendenza/trend del momento. Non è relax e clima estivo senza un aperitivo al mare (o lago) con gli amici. Fattore importantissimo, da non sottovalutare, i look e gli outfit da proporre in base alla meta di destinazione. Ovviamente, senza dimenticare la bellissima Italia. Quest’anno (più che mai) location ideale preferita da moltissimi turisti in occasione delle tanto e desiderate vacanze. Cosa c’è di meglio che indossare il look giusto per trascorrere momenti speciali in compagnia dei propri amici? L’happy hour è servito a suon di moda. Il DressCode che si rispetti? In base al luogo, chiaramente. Ogni soggiorno ha il suo stile/gusto differente.

Aperitivo in spiaggia e serata a Santorini: Outfit color sabbia e caramello

Il color caramello torna prepotentemente di tendenza ed è un must have in vista della calda estate moda 2020. Borse di paglia ad accompagnare maxi- vestiti. Accessori diversi e molteplici: occhiali da sole bon-ton dotati di lenti rosa antico, cappello di paglia, e per concludere un sandalo super-flat sempre sulle nuance del color sabbia e “zuccherato”. Due pezzi a righe per chi vuole osare di più. Il crop-top accompagnato dal tanto amato pantalone palazzo non manca mai.

La tanto e ambita isola di Formentera si illumina di moda: i look perfetti da sfoggiare

Formentera è una delle isole spagnole preferite da diversi turisti, nonché meta prediletta di molti “fashion addicted”. Che outfit proporre per gli aperitivi in spiaggia? Si presentano look molto “wild”. Pantaloncino di denim/jeans corto, crop-top ed infine una camicetta trasparente over, da indossare sopra il top (effetto gipsy). Anche qui gli accessori sono diversi, e potete sbizzarrirvi a vostro piacimento: occhiali da sole, orecchini, collane,ecc… Le calzature ideali rimangono i sandali bassi, questa volta però allontanandosi dai toni caramello e sabbia per abbracciare un cinturino nero in coordinato con il top. Look da vera e propria “femme fatale” da spiaggia.

“Sicily Queen Outfit”: il look per aperitivo in spiaggia “Made in Sicilia” è pronto!

Torniamo in Italia, nella nostra amata Sicilia. Il Belpaese quest’anno è una delle mete preferite di molti italiani. Gli spostamenti al di là del confine si sono ridotti, a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero qualche mese fa. Proprio per questo, il look preferito da sfoggiare in occasione di aperitivi e serate siciliane; è uno dei must have dell’estate 2020. Il nero è la nuance protagonista. Pizzi, merletti, classe ed eleganza. La Sicilia rispecchia lo stile e l’immagine che da sempre ci ha proposto attraverso le sue collezioni, Dolce e Gabbana. Pura bellezza mediterranea accompagnata da accessori voluminosi. In alternativa (didascalia sotto) un outfit più da giorno.

L’outfit perfetto per aperitivi e serate in spiaggia? Ad Amalfi moda e colore sono protagonisti indiscussi

Ad Amalfi, le parole d’ordine sono divertirsi sbizzarrendosi con la moda. Tantissimi accessori colorati, espadrillas e paglia. I vestiti a righe bianche e blu, sono sempre presenti. Quest’anno le fantasie a righe sono di tendenza. Leggeri e confortevoli, possono essere anche indossati con stampe inusuali, come i limoni. Ma che rispecchiano perfettamente il luogo d’origine, in quanto Amalfi è sempre stata considerata la “terra dei limoni”.

Immancabile la Sardegna: terra non solo modaiola

La Sardegna, con i suoi Porto Cervo e Porto Rotondo, rimane una delle mete più modaiole. In alternativa, look più semplici, da sfoggiare durante aperitivi sulla spiaggia. A voi la scelta!