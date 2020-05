“Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. Non so esattamente cosa dire se non che vi amo. Ti amo, ti amo. Siete nelle mie preghiere.” Lady Gaga

Lady Gaga non riesce a trattenere le lacrime la cantante di origini siciliane in un videomessaggio inviato all’amico Tiziano Ferro. Il suo impegno e la sua vicinanza nella lotta contro il Coronavirus sono singolari.

L’amata Italia di Lady Gaga

“So che molte persone sono davvero spaventate e che molti sono in isolamento in questo momento. Ho parenti in Sicilia. Ma vi prometto che andrà tutto bene, ce la farete. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere” continua la cantante, che pensa ai suoi parenti, ma anche a tutti gli altri abitanti del Paese: “Ho alcuni amici che dicono sempre che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti è più vicino, nei momenti duri. Quindi mi auguro che tutti in Italia sentano l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno a quel bellissimo stivale.” Lady Gaga

Lady Gaga è italiana al 100%, ricordiamo che durante l’ultimo concerto nel Bel Paese urlò:

“Non mi interessa quanto successo possa avere, ma ricordo sempre che la mia famiglia è emigrata da questo Paese. Mia nonna vendeva vestiti per pochi spiccioli e mio nonno era un ciabattino. In fondo sono una ragazza italoamericana”.

L’impegno di Lady Gaga nella lotta contro il Covid-19

È certo che Lady Gaga è una delle artiste che si sta impegnando maggiormente nella lotta contro il Coronavirus, ricordiamo che con il “One World Together at Home”, organizzato da lei stessa insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità e Global Citizen, per raccogliere fondi per nuove attrezzature mediche, volte alla cura del Covid-19, è stato un successo, con più di 100 milioni di dollari.