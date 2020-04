Elton John, Alicia Keys, Billie Eilish, Celine Dion, Camilla Cabello, James McAvoy e Pharell Williams; ma anche Jennifer Lopez, John Legend, Matthew McConaughey e il nostro Andrea Bocelli. Sono solo alcune delle decine di artisti che nella notte del 18 aprile, hanno partecipato al concerto benefico organizzato da Lady Gaga. Uno spettacolo senza precedenti che ha commosso tutto il web.

Insieme contro un nemico invisibile

“Se non hai delle ombre, non puoi innalzare la tua luce.” Lady Gaga

L’evento creato da Lady Gaga nasce per celebrare e sostenere gli operatori sanitari, ed è trasmesso per presentare esperienze reali di medici, infermieri e famiglie in tutto il mondo. Il denaro raccolto attraverso le donazioni di partner e sostenitori andrà direttamente a finire nel Fondo di risposta di solidarietà Covid-19, lo speciale fondo per enti di beneficenza locali e regionali che forniscono cibo, alloggio e assistenza sanitaria a coloro che hanno più bisogno di aiuto. Insomma, la pop star è riuscita a stupirci ancora una volta.

Il concerto è stato trasmesso ovunque

“Senza musica la vita sarebbe un errore.” Friedrich Nietzsche

“One World: Together At Home” è il titolo del mega concerto benefico, in programma oggi, organizzato da Lady Gaga, insieme a Global Citizen, per sostenere l’Osm. È stato trasmesso negli Stati Uniti dai network NBC, CBS e ABC a partire dalle 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia) oltre che piattaforme digitali come, tra le altre, Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo e YouTube. Gli unici due artisti italiani presenti, a questa grande iniziativa sono stati: Andrea Bocelli e infine Zucchero.