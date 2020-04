Nonostante le costrizioni di questi ultimi mesi a causa della quarantena, Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen hanno deciso comunque di aggiungere un posto a tavola, anzi, due. Il cantante pop, dopo la perdita dei suoi due adorati cani Penny e Piper, è corso in canile per adottare due nuovi cuccioloni, due dobermann adulti: Ellie e Beau.

Niente ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper .

Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile.

Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€.

La dolcezza più infinita, l’amore e la gratitudine che solo queste anime sanno dare. Anche questo può salvare vite insieme al lavoro dei nostri eroi negli ospedali.

Perchè abbiamo bisogno anche di queste cure, di amore in più.

GLI ANIMALI DOMESTICI NON CONTAGIANO NESSUNO.

In compenso ti migliorano la vita.

Pensateci se potete e magari considerate cani adulti che nessuno vuole.

Ellie e Beau, tranquilli che in canile non ci tornate più.

Benvenuti a casa💜

Tiziano Ferro cuore enorme

La storia è la seguente: un fan di Tiziano Ferro, uno di quelli che combatte in ospedale contro il Coronavirus, pubblica una foto sul proprio account di Facebook. Lo scatto riprende il fan di spalle, con la classica tuta sterile integrale bianca che riporta sulla schiena una scritta con dedica a Tiziano: “Ferro 111”. Il cognome del cantante e il titolo di un suo album. Ma non è finita qua, perché proprio in queste ore il succitato scatto è arrivato all’attenzione proprio di Tiziano Ferro, che l’ha ricondiviso dedicando al fan delle belle parole a sua volta.

La dedica del fan

Non sono un eroe, e nemmeno mi sento un eroe! Faccio solamente il mio lavoro e cerco di farlo al meglio perché mi piace e mi fa stare bene..esattamente come mi fa stare bene il Mio Eroe..colui che ascolto da quando avevo 9 anni, da Xdono! Siamo cresciuti insieme e più di una volta ho cercato e trovato rifugio e conforto nelle tue canzoni, nelle tue frasi..in quella voglia di gridare al mondo la voglia di essere felice! Quanto mi hai capito ed aiutato non lo puoi nemmeno immaginare perché non sai nemmeno della mia esistenza, ma tu hai cantato di me x me..un omaggio a Te mio Eroe

Grazie ❤ #tizianoferro

La risposta di Tiziano Ferro arriva in tre lingue diverse

ITA

E no caro Fabrizio, ti sbagli.

L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita.

Sei tu l’eroe. E quelli come te.

Mi hai commosso.

Sono io ad essere orgoglioso all’idea che un ragazzo così abbia avuto ogni tanto una mia canzone in sottofondo.

Un’altra cosa: ti conosco bene. Ci conosciamo bene.

E voi sapete di chi sto parlando.

Grazie.