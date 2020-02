Kate Middleton continua con gli impegni reali, All’Oympic Park’s London Stadium di ;Londra, la Duchessa ha partecipato a un evento di SportsAid, l’associazione di cui è madrina che si occupa di celebrare il ruolo dei genitori nei successi dei giovani atleti. Ad attirare i presenti non è solo la sua linea (sempre perfetta), ma anche l’outfit sportivo indossato.

Perfetto

Kate Middleton per l’occasione ha indossato un outfit total green formato da: un maglioncino firmato Mango, delle comode sneakers bianche Marks&Spencer, un paio di pantaloni larghi firmati Zara. Su misura senza essere troppo formale, come etichetta reale desidera, il suo abbigliamento casual è entrato a far parte delle nuove tendenze Primavera 2020. Definito dagli esperti del fashion system come il look perfetto per un reale moderno e multitasking. Insomma, la Duchessa di Cambridge ci ha donato ancora una volta lezioni di stile, non possiamo far altro che ispiraci a lei, se siamo delle vere fashion victims.

L’evento

“Abbiamo ascoltato molte volte nel corso del nostro lavoro come parlare può aiutare a trattare le sfide nascoste che non possiamo affrontare da soli.” Kate Middleton

Dopo la sua serata a teatro con il marito William, Kate Middleton ha mostrato il suo lato sportivo durante la visita allo Stratford’s Olympic Park di Londra , unendosi a giovani star dello sport nelle attività di atletica. Ha anche incontrato i tutori degli atleti SportsAid per conoscere le loro sfide e l’impatto positivo della beneficenza.