Lo stile di Kate Middleton è diventato leggendario velocemente, da quando è diventata Duchessa di Cambridge nel 2011. Mentre in tutto il mondo milioni di persone si sono ispirate al suo aspetto, la duchessa ha una personale fonte di stile da cui attingere: la sua mamma, Carole. Abbiamo sentito parlare davvero poco della mamma di Kate, il che è presto detto, la sua austerità la precede. Forse la Middleton da lei non ha ereditato solo lo stile…

La mamma è sempre la mamma

Il guardaroba di mamma Middleton e quello della figlia maggiore hanno molto in comune, con molte belle stampe e cappotti color block che formano la base del loro look. In effetti, Kate e Carole hanno così tanti suggerimenti di stile condivisi, che alcuni dei loro abiti sono difficili da distinguere. Anche la sorellina di Kate, Pippa, attinge spesso alla saggezza di stile dalla mamma. Look fiducioso e classico, che fa affidamento sulle migliori etichette come Catherine Walker e su High Street, nel caso non ve ne siate ancora accorti, esiste un look Middleton ben definito. Tutto inizia con Carole, quindi continua a leggere per dare un’occhiata ad alcuni dei suoi look più memorabili.

Carole ha scelto un vestito a trapezio di una delle etichette preferite di sua figlia, Goat, per non parlare di un cappello che sembrava piuttosto simile alla fedora preferita di Meghan Markle.

La visita di Carole a Wimbledon nel 2014 ci ha regalato un abito con stampa corallo e bianca, aderente in vita e maniche a media lunghezza. Chi vi ricorda?

Carole a Wimbledon 2017 in un abito che assomigliava molto ad un McQueen rosso e bianco indossato da Kate in un tour in Canada l’anno prima. La versione di mamma Middleton era di Wolf e Badger.

Questo svolazzante abito stampato con maniche ad aletta e gonna svasata è stato abbinato da mamma Carole ad accessori color nude, per compensare il suo aspetto audace. Proprio come fa Kate.