Kate Middleton sta facendo preoccupare i sudditi e non solo. La Duchessa di Cambridge appare sempre più magra e, nonostante gli immancabili sorrisi, il suo volto scavato e grigio. Irriconoscibile nelle ultime apparizioni in pubblico, cosa sta succedendo?

Salute

Kate Middleton appare magra, anzi magrissima, nelle ultime foto postate dai giornali britannici. La Duchessa si mostra al pubblico una silouette finissima. Il maglioncino attillato nero e la gonna lunga leopardata, mettono in evidenza un giro vita strettissimo. A preoccupare è anche il suo viso, pallido con delle occhiaie evidenti. Un rumor di due mesi fa parlava di una presunta gravidanza gemellare di Kate, in quel periodo la Duchessa si portava spesso la mano alla pancia e dai suoi abiti si intravedevano forme sospette, ma ad oggi la notizia è ufficialmente smentita e pare che adesso si parli di gravi problemi di salute.

Allenamento

Lo sport è sempre stato un affare serio a casa Middleton. La Duchessa inserisce una quantità generosa di cardio e di pesi nella sua fitness routine e sarebbe anche un’appassionata di planking. Si tratta di un esercizio che permette di tonificare e rinforzare tutta la muscolatura. Inoltre Kate, per iniziare la giornata,preparara un frullato con spirulina, cavolo, matcha, spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli, per poi continuare con cibi biologici anche per il pranzo e la cena.

Make up

Kate Middleton non ama truccarsi, per le occasioni speciali, sceglie sempre delle tonalità neutre che non si discostino tanto dal suo essere una “vera bellezza naturale”.