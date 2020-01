Da Kate Middleton a Chiara Ferragni il maxi cerchietto rappresenta l’accessorio anni ’90 da indossare per tutta la stagione fredda. La Duchessa di Cambridge lo sfoggia in diverse occasioni, puntando sempre su modelli bombati e piuttosto importanti. D’altronde, l’effetto ottico è proprio quello di una corona.

A chi sta bene

Non è un accessorio facile da portare e non è possibile indossarlo in tutte le occasioni. Adatto sicuramente a chi ha i capelli lunghi, va bene anche sulle chiome voluminose, magari in versione più bombata, per aiutare a domare anche i boccoli più ribelli. Il maxi cerchietto è l’ideale anche per chi ha i capelli corti, super di tendenza in questo 2020. Oppure per chi vuole raccoglierli, questo accessorio è perfetto anche per chi ha capelli lunghi, ma lisci per un look sofisticato. Può essere indossato anche cotonando leggermente i capelli sulla nuca. Non è da sottovalutare anche il colore, che naturalmente deve sposarsi alla perfezione con il colore dei vostri capelli. Se siete delle vere fashion victims, non potrà mancare nel vostro guardaroba Autunno/Inverno 2020.

Influencer

Non possiamo parlare di vera tendenza se non è consacrata dall’influencer più famosa del web: Chiara Ferragni. In diverse occasioni, l’imprenditrice digitale ha indossato incarna perfettamente la tendenza maxi cerchietto di questa stagione, Il dettaglio che rende il look vincente è sicuramente la piega con onde morbide molto definite. Il cerchietto mette in evidenza la forma del viso, quindi è bene fare attenzione se avete un viso particolarmente tondo.