Kate Middleton e William d’Inghilterra, dopo vari impegni hanno fatto una tappa al Gravity bar della Guinness Storehouse di Dublino, per assaggiare la famosa birra nel luogo di produzione. La Duchessa per l’occasione ha deciso di indossare un abito verde lungo, che ha scatenato l’ira degli haters.

No fashion

Kate Middleton ha indossato un vestito da sera, smeraldo satinato dal valore di £ 1.595 firmato The Vampire’s Wife per il primo ricevimento serale della storica visita di tre giorni in campagna. L’outfit scelto per l’occasione non ha convinto molto i fan e in più ha ricevuto numerosi commenti negativi da parte degli haters. Da una parte però c’è sempre qualcuno che trova la Duchessa di Cambridge una vera icona di stile. Non possiamo fare a meno di notare l’attenzione di Kate, nell’abbinare perfettamente gli accessori ad ogni tipologia di look.

The Vampire’s Wife

The Vampire’s Wife è un marchio fondata dal duo formato da Susie Cave e Alex Adamson. Le loro collezioni si ispirano a donne glamour ed eteree. Composta da silhouette di ispirazione anni ’50, le collezioni spesso presentano dettagli voluttuosi tra cui ruches, allacciature sulle spalle e spacchi appena accennati declinati in una delicata palette cromatica sui toni del giallo e del verde.

Nuovo look

Kate Middleton ha deciso di sfoggiare per l’occasione anche un nuovo taglio di capelli. La Duchessa più amata d’Inghilterra ha scelto un taglio pari corto che le arriva alle spalle, che si sposa benissimo con una piega leggermente mossa, come quella scelta dalla stessa Kate.