Pete Davidson è pienamente consapevole che ci sono alcune persone, che sperano nella fine della storia d’amore con la figlia diciottenne di Cindy Crawford, Kaia Gerber,. Alcune fonti vicino alla famiglia della top model, dicono che siano i genitori stessi a non voler approvare la neo coppia.

Tensione

Kaia Gerber e Cindy Crawford sono state avvistate entrambe con occhiali da sole scuri e aria a dir poco scocciata, nell’affollato terminal di Los Angeles in attesa di un passaggio per uscire dall’aeroporto. Questa è stata la loro prima apparizione dopo che l’ex top model e suo marito, Rande Gerber, sono stati visti fuori dall’appartamento di Kaia a New York. L’ intenso faccia a faccia, che ha visto come tema principale lo stato mentale del comico, Pete Davidson sembra abbia preso una piega più brutta del previsto.

Amore

“Tu esci con una donna famosa e tutti ne sono deliziati. Ma quando lo faccio io, il mondo vuole tirarmi un pugno sulla gola. Cos’ho fatto di male?” Voglio dire, se sono il tipo di ragazzo che piace a tua figlia o a tua madre, allora fidati, io sono il miglior scenario che potesse capitare .Ci sono un milione di ragazzi che mi assomigliano e io sono l’unico con un lavoro.” Pete Davidson

Pete Davidson e Kaia Gerber avevano confermato di stare insieme lo scorso novembre, facendosi vedere mano nella mano. Qualche settimana dopo, erano andati come coppia al matrimonio di un amico. Il comico è stanco di sentire giudizi negativi sulla sua storia con la top model e quindi, ha deciso di difendere la loro relazione durante il Saturday Night Live.