La prova per Pete Davidson è stata superata, si sa, l’approvazione dei genitori è sempre una tappa importante della relazione. Kaia Gerber può finalmente tirare un respiro di sollievo, la sua dolce metà ha conquistato la famiglia e in particolare mamma Cindy Crawford.

“La maternità mette alla prova la forza di volontà, accende l’istinto, è un corso di autostima che dura nove mesi. A me ha dato una grande fiducia in me stessa“ Cindy Crawford

Kaia Gerber, 18 anni, non aveva avuto relazioni sentimentali importanti e questa sembrerebbe la prima seria, ed ha scelto Pete Davidson, 26 anni, che a differenza della top model, invece, ha avuto molte fidanzate, tra cui una delle ultime Ariana Grande,(che sembra abbia spezzato il cuore dell’attore). Secondo alcune fonti provenienti da Us Weekly, la madre della top model, Cindy Crawford è entrata già nel merito della storia d’amore della figlia anche se avrebbe detto solo poche parole.

“Non so come hai fatto. Grazie per aver cresciuto due monelli come noi con pazienza e amore” Kaia Gerber