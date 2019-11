Avvisatati ufficialmente insieme, la top model Kaia Gerber e il comico Pete Davidson, i due si sono presentati mano nella mano alla cerimonia di nozze di amici in comune. Una coppia super romantica, ma soprattutto super alla moda, al passo con le tendenze Autunno/Inverno 2020.

Look da cocktail

“Sono sempre stata vicina a quel mondo e ne ho sempre sentito il fascino. Sui tavolini in salotto c’erano pile di libri di fotografi di moda come Richard Avedon ed Herb Ritts. Grazie alle loro immagini ho scoperto cosa fosse la moda. Mi mettevo in salotto e ammiravo quelle foto per ore seduta sul divano.” Kaia Gerber

Kaia Gerber ha scelto di indossare: un vestito midi con scollo a barca e stampa di Reformation che ha abbinato a un paio di sandali con kitten heel e a una mini handbag color arancio. Mentre Pete Davidson, un completo classico nero semilucido, con camicia bianca. Sembra che la coppia sia particolarmente attenta ai a curare i look, per essere al passo con le tendenze moda per la stagione fredda, non possiamo far altro che prendere spunto dalle nostre amate celebrità.

Amore

Kaia Gerber, la bellissima erede di Cindy Crawford, modella tra le più richieste al mondo, e Pete Davidson, chiacchieratissimo e tatuatissimo comico del Saturday Night Live, ormai sono una coppia, uscita allo scoperto. Sono stati avvistati di recente anche in quel di Miami, mentre la giovane top model baciava insistentemente l’attore. Insomma, speriamo che per Pete, dopo la grande delusione di Ariana Grande, sia la volta buona.