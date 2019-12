Per affrontare al meglio stagione invernale, non possiamo fare a meno dei nostri amati cappelli. Se volete essere al passo con le tendenze 2020, non devono mancare nel guardaroba, i modelli più glam del momento, le top model ci insegnano come indossarli.

Kaia Gerber e bucket hat

Dalla prima apparizione in sfilata a Parigi il modello (non a caso chiamato Teddy-D) è subito diventato prezioso oggetto del desiderio di It-girl e celeb. Indelebile nella memoria di chi ha superato i 30 anni, viene ricordato come uno dei veri must per chi era teenager negli anni ’90. E proprio dai Nineties viene la dicitura “cappello alla pescatora”, un nome che allude alla forma come ai materiali tecnici che lo caratterizzano.

Bella Hadid e Beanie hat

Tra gli accessori protagonisti di questo Autunno/Inverno 2019/2020 tornano i cappelli di lana, un accessorio chiave che conferisce il suo personalissimo tocco al vostro stile per la stagione fredda. Si chiama beanie hat e non c’è stagione fredda che si possa affrontare senza un’alleata preziosa come la cuffia di lana.

Gigi Hadid e Baker boy hat

Già di moda da qualche anno, il baker boy hat, con visiera corta e base bombata, è il cappello più versatile per eccezione. Di ispirazione seventies, in passato lo hanno indossato star come Brigitte Bardot e lo indossano ancora tutt’ora dalle top model come Gigi Hadid.

Dua Lipa e bucket in pelliccia

Dopo il successo ottenuto sulle ultime passerelle e sulle fashioniste di tutto il globo, durante l’ultima stagione estiva, il bucket hat si conferma il cappello anche dell’Autunno/Inverno 2020, soprattutto il nuovo modello in pelliccia indossato dalla pop star Dua Lipa.