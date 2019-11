L’ex top model, Cindy Crawford, ha sfoggiato per le strade di New York un cappotto in pelle e shearling di Chloé. Lo stesso che la figlia Kaia Gerber indossò in passerella a Parigi per la sfilata Autunno/Inverno 2019 2020 del brand. Inutile negarlo sono identiche anche per quanto riguarda lo stile.

Must have

Il montone di Chloé indossato da Cindy Crawford e da Kaia Gerber è uno dei must have della stagione Autunno/Inverno 2019 2020. Conosciuto anche come shearling, questo capospalla caldissimo, che originariamente indicava la pelle di montone appena tosata (ma oggi c’è in tantissime varianti eco) e che basta pensarlo un attimo e subito si ricollega alle immagini di affascinanti piloti aerei negli Anni ’40. Non solo in tonalità nude, ma riproposto nelle passerelle in modalità neon. Da indossare con: abiti lunghi, collant velati e stivaletti con il tacco oppure per chi ama un look più casual, un paio di jeans e delle sneakers all’ultima moda.

Coordinate

Kaia Gerber e Cindy Crawford sembravano due gemelle quando passeggiano per le strade di New York . Non solo fisicamente, le due top model condividono gli stessi gusti anche per quanto riguarda lo stile, In una recente intervista, l’iconica top model si è aperta sulla sua decisione di lasciare che sua figlia seguisse le sue orme, entrando nel settore del fashion system.