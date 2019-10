Kaia Gerber e Cindy Crawford: la mela non cade mai lontana dall’albero

Kaia Gerber ha seguito le sue orme ritagliandosi una carriera da modella. E Cindy Crawford, da madre orgogliosa, ha guardato ogni centimetro calpestato. Sua figlia di 18 anni che saliva in passerella per la sfilata della settimana della moda di Parigi SS20 di Saint Lauren martedì scorso.

Kaia figlia prodigio e Cindy madre orgogliosa

La ex modella, 53 anni, era tutta sorridente all’evento mentre prendeva il suo posto con orgoglio in prima fila. Cindy sembrava elegante senza sforzo per la notte mentre abbinava un blazer di velluto color vinaccia con una semplice maglietta nera e pantaloni a sigaretta. La modella del momento sembrava incredibile mentre infilava la sua figura snella in un top nero semi-trasparente e un blazer nero con paillettes. Aggiungendo al suo aspetto sexy, Kaia ha adottato un vedo e non vedo sotto il top semi-trasparente che vantava un colletto di raso arruffato. Mettendo in mostra le sue lunghe gambe senza fine, Kaia ha aggiunto un paio di minuscoli pantaloncini al suo look che ha unito con una piccola cintura.

Le brevi ciocche castane di Kaia vantano un soffio lucido glossy glossy e le sue caratteristiche sorprendenti sono state esaltate da un glamour cappotto e da un impeccabile trucco. Cindy condivide Kaia e un figlio di 20 anni che si chiama Presley con suo marito Rande Gerber, con cui è sposata dal 1998. Rande è famoso per aver co-fondato e poi venduto il marchio di tequila Casamigos con i suoi amici George Clooney e Mike Meldman. In precedenza era stata sposata con la star del cinema Richard Gere, 69 anni, la cui terza moglie Alejandra Silva di 36 anni ha dato alla luce il loro bambino Alexander a febbraio, per Hola !.