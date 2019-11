Kaia Gerber modella e figlia di Cindy Crawford e Pete Davidson sembrano davvero divertirsi in questi giorni trascorsi insieme a Miami, in Florida. Davvero adorabili in piscina, ed in seguito al matrimonio di un amico, sempre tenendosi per mano mentre si facevano strada verso la festa. Per l’occasione, Kaia ha indossato l’abito Remund Sigmund in stampa Splatter. Analizziamo insieme quello che sembra essere il passepartout dei secoli nei secoli.

Mostra un po’ di gambe, come piace a noi. Questo è un abito midi con scollo quadrato, spalle leggermente a sbuffo e spacco alto. Il Sigmund ha una vestibilità attillata nel corpetto ma possiede anche una gonna attillata. Il midi in questa fantasia è completo di uno spacco sulla gamba, è caratterizzato da una scollatura squadrata e severa e maniche che lo addolciscono a pouf. Ha un aspetto rigido e spigoloso che può essere smorzato dagli accessori. Come per esempio una semplice e delicata collana e piccoli cerchi ai lobi. Kaia ha interpretato questo vestito con i suoi sandali in pelle con cinturini. La figlioletta di Cindy Crawford (Kaia Gerber e Cindy Crawford: la mela non cade mai lontana dall’albero) sì che riesce a combinare perfettamente lo stile fresco e giovane a quello un po’ più impostato di una donna più matura e chic.

La top model 18enne ha anche indossato una minibag rossa per conferire un tocco di colore in più. Miami richiede un piccolo tocco audace come quello, siamo tutti d’accordo? Mentre la particolare fantasia del Sigmund indossato da Kaia è esaurito per il momento (c’era da aspettarselo), la silhouette invece è ancora disponibile in nero floreale e semplice. Inutile negare che stiamo già immaginandolo appeso nel nostro armadio, mentre chiede solo di essere indossato. Non è semplicemente versatile e adatto a così tanti eventi, è anche lontano dai ogni stagione, lo si può indossare davvero con tutto.