Iconico, sexy, ammaliante. Il “Jungle dress” firmato Versace è da sempre sinonimo di sensualità e moda. Un connubio perfetto proposto come “punta di diamante” della celebre maison conosciuta in tutto il mondo. Quella stampa tropicale unica nel suo genere, dalle nuance e tonalità del verde, venne lanciata ben 20 anni fa da Jennifer Lopez ed è stata rivisitata e resa attuale ancora oggi. Un must have irrinunciabile, soprattutto amato ed apprezzato dalle star.

Il “Jungle dress” firmato Versace è un must have molto desiderato dalle celebrità

Più di un semplice vestito un vero e proprio oggetto di culto. Molto amato e desiderato da sempre dalle celebrità. La prima che lanciò la moda fu proprio la cantante Jennifer Lopez, che nel 2000 cambiò la sua storia e quella di Versace. Non un vestito qualunque realizzato per chiunque. Ma un abito che ha addirittura una pagina Wikipedia tutta per sé. Si chiama “Green Versace dress of Jennifer Lopez” e racconta la storia e la genesi del “jungle dress” indossato dalla cantante e attrice di origine portoricana ai Grammy Award del 23 dicembre del 2000.

Una magica combinazione

La magica combinazione composta da J.Lo e dall’abito caratterizzato dalle sfumature del verde, dai toni tropicali ed esotici, fu al centro delle ricerche Google che si moltiplicarono su internet il giorno dopo la loro apparizione. Tanto da spingere la piattaforma a creare Google Images. Chi lo cercava non voleva solo avere informazioni su quel vestito, oramai leggenda, ma lo voleva vedere indossato dalla cantante.

L’abito disegnato da Donatella Versace. Quanto costa originariamente?

Disegnato da Donatella Versace, il “Jungle dress”, è un vestito in chiffon di seta trasparente con maniche lunghe, apertura sulla schiena e scollatura profondissima fermata da una spilla all’altezza dell’ombelico che lascia scoperta la parte della gonna. Decorato con una fantasia di palmizi verdi, fu indossato dalla diva con delle culotte. Un abito che espone soprattutto gli addominali e valorizza la silhouette. Nel 2000 aveva un valore di 15mila dollari, oggi è un pezzo inestimabile del Grammy Museum di Los Angeles. “Un successo inaspettato, il giorno dopo Jennifer Lopez era ovunque e tutti parlavano di lei con indosso quell’abito. È stato un momento come quello avuto da Gianni Versace con l’abito a spille da balia di Liz Hurley”.

Presentato proprio alla Milano Fashion Week dalla top Amber Valletta è stato portato di nuovo in passerella da Christy Turlington. Il vestito era stato indossato dalla stessa Donatella Versace e poi scelto dall’ex Spice Girls Geri Halliwell. Ma è con J.Lo che entra nella storia: viene nominato “dress of the the year 2000” dal Fashion Museum.

Quanto costa il “Jungle dress” indossato da Sabrina Ferilli?

Tra esibizioni da lasciare senza fiato e scene divertenti che scaturiscono l’ilarità dei pochissimi presenti nonostante il momento difficile causato dalla pandemia, Tu sì que vales continua ad intrattenere il pubblico di Canale 5. I look delle celebrità presenti non passano di certo inosservati. Questa volta, però, il podio se lo aggiudica niente di meno che Sabrina Ferilli, a discapito della bellissima e sempre perfetta Belen Rodriguez.

L’attrice nonché icona italiana e sogno proibito dell’intero universo maschile ha sfoggiato ( durante l’ultima messa in onda) un bellissimo abito di un verde brillante, a fantasia e senza spalline, che si sposa perfettamente con il suo incarnato e a cui ha abbinato anche delle décolleté di camoscio con il tacco a spillo. Si tratta proprio dell’iconico “Jungle dress” di Versace, in una delle sue molteplici versioni e varianti. Il costo? 1.250 euro. Trattandosi di un capo realizzato in occasione della collezione Primavera/Estate 2020, può essere facilmente trovato anche a prezzo scontato sul web.