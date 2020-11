Carla Bruni ha 52 anni, è nata a Torino ed è francese d’adozione. La Bruni ha un figlio di 19 anni, Aurélien, avuto con il filosofo Raphaël Enthoven, e una figlia, Giulia, di 9 anni nata dall’amore con Nicolas Sarkozy. Ad oggi Carla Bruni ha anche un album in uscita, il sesto, lanciato da poco nonostante la forte crisi della pandemia. Da sempre una personalità anticonformista, non è più cambiata (per fortuna).

In un’intervista a d.repubblica.it ha risposto a qualche domanda, dal perché sul palco indossi principalmente i jeans al suo periodo preferito come modella. Per quanto riguarda l’abbigliamento che indossa quando si esibisce, Carla Bruni ha confessato che sia una scelta stilistica. “Ai primi concerti ero ancora meno attenta, finché dopo uno show Farida Khelfa, grande amica e leggendaria modella, venne in camerino a dirmi che sì, ero brava, ma che non potevo presentarmi sul palco con le mie vecchie Clarks tutte rovinate”. Una donna è sempre giudicata per ciò che indossa: “Sempre. Quando Nicolas era Presidente, mi ricordo degli articoli che accusavano Angela Merkel di essere troppo poco curata nel vestire. A nessun giornalista è mai venuto in mente di analizzare lo stile di mio marito, non avrebbero osato. Ma con le donne si può. Ridicolo”.

Ma è stato quanto le è stato domandato quale fosse un episodio riassumesse la sua carriera da modella, che Carla Bruni ha risposto: “Gli show d’alta moda di Gianni Versace: si sfilava al Ritz, sulla piscina che veniva coperta. E poi facevamo festa nelle suite tutta la notte, magari finendo per fare anche dei servizi fotografici tutte assieme. Era come stare in famiglia”. E chi non avrebbe voluto esserci?! Ogni show era un evento: “Una volta Prince scrisse un brano per una sfilata di Gianni (1995, ndr) in cui ci nominava una a una. Le strofe coincidevano con la nostra uscita in passerella: noi non l’avevamo mai ascoltata, non sapevamo se sfilare, ridere o ballare”. Una Carla Bruni in ottima forma, quella intervistata da d.repubblica.it, che speriamo di tornare a vedere presto sui palchi.

