Jennifer Lopez è nuda. A 51 anni, più sexy che mai

In realtà, Jennifer Lopez (51) vuole annunciare la sua nuova musica su Instagram. Ma nessuno ne parla davvero in queste registrazioni. In delle nuove foto e in un video, la pop star può essere vista completamente senza il suo guscio di super abiti e trucco e parrucco da regina. Si copre i seni con le mani e incrocia le gambe.

Oltre alla sua nuova canzone In The Morning in uscita oggi, venerdì 27 novembre, sta promuovendo anche la sua nuova linea di make-up JLo Beauty. Il famoso fotografo Mert Alas ha realizzato questi scatti potenti come granate. C’è chi ne è rimasto davvero entusiasta su Instagram. Jennifer Lopez ha già ricevuto più di 5,2 milioni di Mi piace dai suoi fan su Instagram in poche ore. Grazia al suo regalo di Natale anticipato. Anche se già nel fine settimana scorso aveva deliziato i suoi fan indossando un completo aderente e semitrasparente agli American Music Awards. In un’intervista a Vanity Fair a Jennifer Lopez è stata posta una domanda ben precisa, senza mezze misure e davvero interessante: “Cosa c’è nella tua lista dei desideri?”.

Chi non vorrebbe curiosare all’interno dei desideri irrealizzati della mitica J.Lo. “Quando mi fanno questa domanda è sempre rivolta alla carriera e penso: Oh, sì, ci sono tante cose. Diretto. Ma se stai intendendo la lista dei desideri personali, mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia o dall’altra parte del mondo, a Bali. Trovare un’altra vita che sia un po’ più semplice e genuina e dove andare in bici, comprare il pane, metterlo nel mio cestino, andare a casa e spalmarci la marmellata, e poi mangiarlo, dipingere o sederti su una sedia a dondolo da cui si gode di una splendida vista di un ulivo o di una quercia che si possa annusare. Ho fantasie del genere”.