Goielli estate 2022. Alcune volte possono essere sottovalutati, eppure un bel gioiello può davvero fare la differenza in un look. Un capo basico, magari non troppo appariscente, se abbinato a dei bei gioielli può dare una svolta che mai avresti immaginato al tuo outfit. Ed ora che arriva l’estate e con essa si tirano fuori gonnellino, top e vestitini, la scelta degli accessori giusti diventa sempre più interessante. Così come Primavera 2022, anche la stagione alle porte sarà ricca di colori e tendenze pazzesche. Vediamo quindi i gioielli da indossare in questa estate 2022.

Gioielli moda estate 2022

Le tendenze della moda estate 2022 saranno glamour e super vivaci, e così varrà anche per i gioielli che si indosseranno nella calda stagione alle porte. Tra sandali, borse ed occhiali da sole, ci deve essere sempre tempo anche per la giusta scelta di un bel gioiello che ci sappia valorizzare al massimo. Tra bracciali maxi, vistosi orecchini e collane, vediamo i migliori gioielli da indossare tra un aperitivo ed un tuffo in mare in questa estate 2022.

Bracciali maxi, un evergreen

Così come in tutti i campi, anche nel mondo dei gioielli ci sono mode che ritornano puntualmente ogni anno. O forse, che non se ne sono mai andate. Come il caso dei maxi bracciali rigidi, categoricamente dorati. I preferiti dalle donne per un perfetto animo gipsy che spesso si risveglia durante la calda stagione. Abbinati ad una camiciole bianca o ad un vestitino, se abbinati in maniera giusta, si sposeranno perfettamente con l’abbronzatura e ti faranno splendere come non mai durante un aperitivo al tramonto.

Collanine colorate, tra i gioielli più ambiti per l’estate 2022

E’ da un po’ di tempo ormai che si vedono in giro collanine colorate, proprio come portavamo da piccoline, creandocele da sole con le perline. E così quest’anno, le catenine super vivaci e colorate, saranno protagoniste delle spiagge. Semplici e adatte ad ogni situazione, se abbinate ad una catenina in oro o argento, la collina colorata sarà uno dei tuoi gioielli preferiti da indossare durante l’estate.

Orecchini a cerchio

Un must have di questa estate 2022 sono sicuramente gli orecchini a cerchio. Sopratutto, se indossati in serie per chi ha più di un buco. Insomma, orecchie piene zeppe di cerchi dorati saranno la tendenza prevista per la calda stagione. I prescelti saranno quelli abbastanza spessi, importanti, non più cerchi troppo fini e leggeri.