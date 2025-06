Tiffany Blue Book 2025: la collezione di Alta Gioielleria

Con il titolo evocativo “Sea of Wonder”, Tiffany & Co. presenta il Blue Book 2025, la collezione di Alta Gioielleria che celebra la potenza creativa della Maison e l’estro raffinato della Chief Artistic Officer Nathalie Verdeille. Il mare, con i suoi segreti, le sue creature e i suoi colori, è il protagonista assoluto: ogni gioiello è un’opera d’arte che richiama le profondità oceaniche, i riflessi iridescenti e la bellezza naturale reinterpretata in chiave astratta.

Un omaggio visionario al mondo sottomarino

La collezione si ispira alla ricca eredità di Jean Schlumberger, storico designer di Tiffany, e la reinterpreta con uno sguardo moderno e poetico. Tra onde, coralli, cavallucci marini e stelle marine, ogni pezzo è frutto di eccellenza artigianale e impiega gemme rare come diamanti Fancy Intense Yellow, smeraldi zambiani, zirconi blu e rubini mozambicani. Un viaggio onirico tra figurazione e astrazione, scandito da sei capitoli ispirati ad altrettanti elementi marini.

Seahorse: l’eleganza del cavalluccio marino

Il primo capitolo della collezione è una reinterpretazione contemporanea delle celebri spille a cavalluccio marino di Schlumberger del 1968. Le nuove creazioni combinano zirconi blu, pietre lunari scanalate e zaffiri cabochon in composizioni materiche dai dettagli dorati. Ogni pezzo è frutto di un lungo processo artigianale: l’anello Seahorse ha richiesto 200 ore di lavorazione e monta oltre 12 carati di zircone blu su oro giallo e platino, insieme a 80 diamanti e 6 zaffiri blu cabochon tondi perfettamente armonizzati.

Sea Turtle: la geometria della natura

Ispirate alla tartaruga marina, le creazioni del capitolo Sea Turtle esplorano volumi grafici e simmetrie naturali. I gusci, lavorati con precisione quasi architettonica, si trasformano in pendenti e spille trasformabili che uniscono oro giallo, platino e una cascata di diamanti. La lavorazione di una sola spilla può richiedere oltre 900 ore e include motivi esagonali incisi a mano e diamanti taglio cuscino, rosetta e brillante per un totale di più di 30 carati.

Ocean Flora: giardini sommersi

In questo capitolo è la vegetazione marina a ispirare gioielli dalla struttura fluida e luminosa. Le protagoniste sono le gemme verdi: smeraldi zambiani naturali, selezionati per brillantezza e purezza, si fondono con onde di diamanti in collane e anelli dall’effetto etereo. La collana Ocean Flora, ad esempio, presenta 1.351 diamanti e 5 smeraldi per un totale di oltre 44 carati incastonati in 1.500 ore di lavoro.

Starfish: rosso ipnotico

Il tema della stella marina viene rivisitato con rubini naturali dal rosso vivido e fluorescente, abbinati a diamanti antichi e moderni. I pezzi si rifanno a una storica spilla di Schlumberger del 1956, ripensata in chiave contemporanea con forme materiche e design sofisticati. L’anello Starfish monta un rubino da oltre 6 carati, circondato da 96 diamanti taglio rosetta e 119 diamanti taglio brillante del peso complessivo di oltre 4 carati in una lavorazione che richiede più di 270 ore.

Urchin: energia e surrealismo

I ricci di mare ispirano la linea Urchin, dove il giallo diventa protagonista grazie a diamanti Fancy Intense Yellow incastonati in fili d’oro ritorto. Le forme sono complesse e sofisticate, con richiami ai motivi tessili cari a Schlumberger. L’anello Urchin brilla con un diamante centrale di oltre 12 carati. Ha una struttura bilanciata da platino e oro giallo, espressione di ingegneria orafa ad altissimo livello.

Wave: il movimento dell’acqua

Chiude la collezione il capitolo più dinamico, Wave, che cattura la forza e la leggerezza del mare in movimento. Gioielli multidimensionali, tormaline elbaiti blu e verdi, e centinaia di diamanti incastonati con precisione assoluta. La collana Wave, con oltre 89 carati di diamanti e 17 carati di tormaline, richiede oltre 1.000 ore di lavoro e innumerevoli rifiniture per ottenere una vestibilità perfetta.