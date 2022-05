Le migliori tendenze degli occhiali da sole che il 2022 ha da offrire. Ce ne sono per tutti i gusti. Come con le migliori tendenze degli occhiali da vista, se scegli saggiamente tra le ultime tendenze degli occhiali da sole, avranno longevità e un bell’aspetto tutto l’anno.

“Quali occhiali da sole mi stanno bene?” è una domanda frequente. Quando si tratta di scegliere le migliori nuove tendenze degli occhiali da sole nel 2022, è importante considerare sia la forma del viso che la carnagione per aiutarti a scegliere gli occhiali da sole più lusinghieri.

Montature color pastello

Quando si tratta della tendenza degli occhiali da sole pastello, molte persone chiedono “che colore mi sta bene?”. Ecco quindi che le bionde, rosse e le carnagioni più chiare stanno bene in rosa tenue, azzurro pallido e verdi tenui come menta. Mentre le brune sono le più fortunate: possono indossare la maggior parte dei colori. Chi ha la carnagione più scura può divertirsi con il giallo sole e il viola tenue per occhiali da sole accattivanti.

Oversize anni ’70

Gli anni ’70 sono il decennio che non passa mai di moda e questo vale sicuramente per le tendenze degli occhiali da sole. Le montature oversize di questo decennio sono uno stile perenne fino ad oggi. Gli occhiali da sole firmati Chloé sono il marchio del momento da acquistare se stai cercando un paio di investimento. Ci sono molti stili femminili tra cui scegliere quando si tratta di questa tendenza. Cerca forme come montature arrotondate in materiali metallizzati neutri e acetati chiari per un paio di occhiali da sole che non passerà mai di moda.

Tendenze occhiali da sole 2022: Lenti sfumate

Prova a sostituire le tue lenti scure preferite con stili sfumati per un rapido aggiornamento della tendenza degli occhiali da sole: con meno contrasto sulla pelle rispetto alle tipiche lenti scure, sono un’ottima opzione anche per l’inverno. L’attenzione dei consumatori negli ultimi anni si è infatti spostata dalle montature alle lenti. Le lenti sfumate rosa e marroni aggiungeranno calore alla tua carnagione, mentre il verde e il blu ombré sono un’ottima opzione per coloro che si adattano alle tonalità più fredde.

Montature eccentriche

Gli occhiali da sole di tendenza sono un ottimo modo per aggiungere interesse al più semplice degli outfit: indossati con i tuoi migliori jeans e una t-shirt, otterrai un look assolutamente alla moda in un batter d’occhio. Per sfruttare al meglio questa tendenza, mantieni il resto del tuo look semplice e classico e lascia che siano i tuoi occhiali da sole a parlare. Se non riesci a raggiungere una delle migliori borse Gucci, gli occhiali da sole sono un’eccellente porta di accesso agli accessori firmati: Gucci è stato a lungo il campione di occhiali di tendenza con abbellimenti, loghi e braccia spesse che creano look straordinari.

Tendenze occhiali da sole 2022: Montature bianco ottico

Mentre molti di noi associano l’abbigliamento e gli accessori chiarii all’estate, gli occhiali da sole bianchi sono lo stile ideale da indossare tutto l’anno. Le montature di colore chiaro aiutano a illuminare il tuo viso anche nei giorni più opachi: tieni d’occhio gli stili con montature più spesse e con lenti più scure per un look audace.

Classici

Quando si tratta di tendenze per gli occhiali da sole, ci sono alcune montature che non passano mai di moda e che si adattano praticamente a tutte le forme del viso. I classici sono spesso considerati i migliori occhiali da sole su cui investire proprio per questo motivo. Da quando James Dean ha indossato per la prima volta i Ray-Ban Wayfarer nel 1955 in Rebel Without a Cause, questa forma classica della montatura è diventata sinonimo di disinvolto cool. Disponibile in tre diverse larghezze, ogni dimensione del viso è adatta e lo stile è disponibile anche in una varietà di colori. Prova ad abbinare la tua migliore t-shirt con scollo a V, jeans e un blazer sartoriale per un look elegante e senza tempo.

Tendenze occhiali da sole 2022: Occhiali spigolosi

Gli occhiali angolari sono una scelta popolare tra i set di stile, con la Grand Dame of Fashion, Anna Wintour, raramente vista senza i suoi, anche in prima fila. Ci sono alcune tendenze che stanno emergendo nel 2022, una delle più forti sono gli occhiali da sole spigolosi, dove il frontale e le aste sono realizzati ad arte in forme sorprendenti e accompagnati da colori contrastanti. Quando si tratta di montature angolari, chi cerca occhiali da sole per visi rotondi potrebbe trovare i loro lineamenti affilati da stili squadrati, mentre le forme rettangolari bilanciano visi più lunghi, come visto su Gigi Hadid.

Taglio Cat Eye

Una forma classica della montatura, le sagome degli occhi di gatto sono lusinghiere per quasi tutti i volti. Una tendenza importante per gli occhiali da vista quest’anno, stiamo assistendo anche a un aumento degli occhiali da sole cat eye di ispirazione retrò. Disponibile in tutti i toni classici: tartaruga, nero, rosso e blu pronto per la primavera, sebbene questa silhouette sia di tendenza in questo momento, a causa del suo tocco vintage, è improbabile che esca presto. Pensa a quanto è larga la montatura quando acquisti un paio di occhiali da sole cat eye.

Il bordo alato può spesso far sembrare le cornici più larghe, ma dovrebbero avere all’incirca la stessa larghezza del tuo viso o appena un po’ oltre. Se vuoi davvero immergerti nella sensazione retrò di questo particolare stile, cerca i dettagli sull’estremità dell’ala, come un punto esagerato, o opta per un tocco in più con un paio impreziosito. Le iterazioni rosse e nere incanalano anche l’aspetto degli anni Cinquanta particolarmente bene.

Tendenze occhiali da sole 2022: Sportivi

Gli occhiali da sole sportivi sono una tendenza piuttosto ampia. Dagli occhiali oversize simili a quelli di uno sci, alle iterazioni eleganti, veloci e avvolgenti, i designer hanno davvero abbracciato uno stile aerodinamico, in gran parte associato agli occhiali da sole sportivi ad alte prestazioni. Per coloro che cercano opzioni sportive che funzionino anche quando sei fuori per fare attività fisica, attieniti a marchi come Oakley che progettano specificamente per il movimento. Per coloro che vogliono semplicemente sembrare come se stessero andando per un allenamento ad alto numero di ottani, ci sono molte iterazioni di moda da abbracciare.