Costumi da bagno di lusso accessibile. In un momento in cui la moda ha acquistato tanto valore, era inevitabile che la ricercatezza dei capi non fosse fatta anche semplicemente per andare in spiaggia. E così, anche la scelta di bei costumi da bagno diventa ardua e sempre più importante, specialmente a ridosso dell’estate. Per chi ama essere sempre ai passi con le ultime tendenze, deve esserlo anche in riva al mare. Vediamo quindi i costumi da bagno di lusso accessibile per rimanere eleganti entra tra un bagno ed una partita a beach-volley.

Costumi da bagno di lusso accessibile, eleganza e qualità

Uno degli outfit più interessanti durante l’estate forse è proprio quello per andare in spiaggia. Tra sandali all’ultima moda, parei e occhiali da sole. Ma il pezzo forte, è proprio quello che si sfoggia all’ultimo, una volta arrivati alla brandina: il costume di bagno. Che siano inter o a bikini, sintetici o fatti all’uncinetto, i costumi da bagno sono ormai una vera e propria moda. Ed è caccia ai più interessanti. Vediamo insieme i modelli di costumi da bagno di lusso, accessibile, da far invidia questa estate.

Costume intero zebrato di Fisico

Costume intero e fantasia zebrata. Quale migliore combo per essere ruggenti ma allo stesso tempo raffinate, anche in spiaggia? Scomodo per abbronzarmi ma sempre di classe un bel costume intero come questo. E la fantasia? Tra cappotti, capace e pantaloni, una delle più gettonate degli ultimi anni. Fisico non sbaglia un colpo, ed è tra i brand di costumi da bagno di lusso accessibili migliori tra cui scegliere.

Bikini vita alta Pierre Mantoux

La moda estate 2022: vita alta e fiocchi, proprio come le vere Pin-up. Che siano a fantasia o a tinta unita una cosa è certa: questo tipologia di costume è la moda che sarà protagonista delle spiagge in questa estate ormai alle porte.

Bikini, Fisico

Moderno ma allo stesso tempo vintage. Accattivante e con quel tocco esotico, con una bella abbronzatura farà letteralmente una coppia perfetta. Un costume semplice ma di una riuscita incredibile.

Costumi da bagno di lusso Twinset

Twinset è tra i migliori brand di costumi da bagno di lusso accessibile. Sono tantissimi i modelli proposti, ma un classico è da sempre il bikini nero. Il nero che riesce a dare il meglio di sè anche su una pelle super abbronzata. Con l’aggiunta del particolare a gioiello a frangetta, questo bikini donerà un tocco speciale al tuo look da spiaggia.

Costumi da bagno di lusso accessibile di Alviero Martini

La famosa fantasia geografica di Alviero Martini, ebbene sbarca anche sui costumi. Segno distintivo sul brand, la fantasia dai toni caldi della terra, andrà a nozze con l’abbronzatura estiva e si sposerà bene con qualsiasi copricostume a tinta unita o pareo, che deciderai di sfoggiare in spiaggia.

Costume intero, Fisico

Sempre del brand fisico, questo costume nero semi-intero è moderno ed accattivante. Per chi ama il nero e sopratutto essere sexy, questo vedo non vedo di costumi da bagno di lusso accessibile è ideale per non perdere mai il proprio stile, neanche a riva tra un bagno e l’altro.