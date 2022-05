Il clima estivo potrebbe non essere esattamente un gioco da ragazzi, ma le vacanze calde, i picnic nel parco e le notti miti sono dietro l’angolo. È ora il momento perfetto per acquistare il tuo paio di sandali con il tacco. Anche se è strano concedersi il lusso di questo acquisto quando sei ancora in giro con i tuoi stivali invernali.

Il potere di ottenere questo investimento giusto non deve essere sottovalutato. Un paio di sandali estivi davvero eccezionale ha la capacità di portare un paio di jeans, t-shirt e un blazer in un abbigliamento elegante pronto per l’ufficio o infondere un paio di pantaloni a gamba larga con il fascino appena uscito dallo yacht di Capri. Prendi il paio giusto e può fungere da base per la maggior parte dei tuoi look estivi.

Sandali allacciati per sandali donna 2022

Sono ottime come scarpe da occasione abbinate a abiti da sera e abiti da cocktail, ma i sandali con il cinturino possono essere più versatili di quanto pensi. Abbinarli a jeans o bermuda aggiungerà un’aria di eleganza al tuo guardaroba estivo di tutti i giorni. Il tacco sottile per le più esperte e quello un po più scampato per chi ancora non è abituato. Queste scarpe sono eleganti, niente di più e niente di meno. Quindi abbinarli nel tuo daily look sarà facile e divertente.

Tutti pazzi per le Mules

Cosa sono le mules? Come hanno fatto in così poco tempo ad essere uno dei paia di scarpe più cool degli ultimi tre anni? I mules sono i nostri sabot ma gli stilisti di oggi hanno riadattato questa forma in mille modi, rendendo questa scarpa un po “vecchia” davvero trendy. Rinvigorisci il tuo arsenale di scarpe estive con un elegante stile mule che non è costrittivo e non scivola. Con un’ampia gamma di stampe, lavorazioni e combinazioni di colori sul mercato, puoi abbinare il tuo sabot a qualsiasi stato d’animo.

Platform: sandali donna 2022

Orami lo abbiamo detto e stradetto, visto e stravisto, sulle passerelle, sui red carpet e in strada ma non basta. Non rifuggire da questo stile di scarpe altissime. Puoi entrare nella tend con qualsiasi altezza della “piattaforma”. Scarpe utilissime per chi deve slanciare la figura. Infatti la scarpa grande e “pesante” crea un effetto ottico che bilancia le larghezze più in alto. E in più, se a qualcuno serve, donano anche un pò tanta altezza.

Sandali “pillow”

I sandali gonfi, morbidi e imbottiti si stanno avvicinando sempre di più verso l’estate e stanno diventando progressivamente più estremi. Le iterazioni includono la forma piatta dei primi anni 2000, la versione sportiva, l’elegante tacco medio e le infradito in gomma. Questi sandali comodi e casual rendono l’abbigliamento fuori casa molto meno intimidatorio.

Sandali con la Zeppa

Il ritorno del cuneo è tra noi e mantiene l’atmosfera dei primi anni 2000. Le zeppe a blocchi di media altezza sono in arrivo per l’estate e sono disponibili in silhouette minimali e stili massimi, dai colori vivaci ai materiali traslucidi.