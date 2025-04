Tendenze scarpe primavera 2025: novità e tendenze

Curiose di scoprire quali sono le tendenze per le scarpe primavera 2025 più interessanti? Dominano la scena i colori pastello, le forme preppy ma anche dettagli audaci come i tacchi scultorei.

Vediamo quindi cosa propongono le grandi Maison in tema di calzature per la stagione primaverile!

Sandali in colori pastello

Come è facile immaginare, con il ritorno della primavera tornano anche i colori tipici del periodo, le tinte dei fiori che si risvegliano sotto il sole più caldo. Ecco quindi farsi largo nelle nuove collezioni scarpe e sandali in bellissimi colori pastello, dal lilla al rosa cipria in particolare. Versace li sceglie per forme platform alte e slanciate che aggiungono un tocco di carattere moderno.

Mary Jane e scarpe con cinturini

Abbiamo un debole per le forme anni ’50 dal carattere preppy? Manolo Blahnik rende più bon ton le sue décolleté a punta sfilata aggiungendo un delizioso cinturino che rende la calzata più comoda. Una forma che spopola nelle nuove collezioni, soprattutto in fantasie colorate e trendy!

Decollete a punta stretta decorata

Le punte sfilate nelle décolleté sono una tendenza che è qui per restare, ma questa primavera il vero must have sono le punte decorate! Punte colorate, a contrasto, con fiocchi, quello che conta è che si facciano notare!

Mocassini eccentrici

Appassionate di scarpe basse? In tema di tendenze scarpe primavera 2025 conquistano un posto importante i mocassini, in forme androgine ispirate a quelle maschili, ma soprattutto in colori e fantasie eccentrici. Casadei per esempio li vuole in pelle di coccodrillo in colori sgargianti come il blu elettrico, per un tocco di carattere anche nei look più casual!

Il ritorno dei sabot vintage chic

Un’altra forma che sarà molto di tendenza questa primavera è quella dei sabot, i sandali con tallone scoperto con il loro fascino vintage chic innegabile. Bassi o alti, con tacco classico, largo o più particolare, sono le calzature perfette sotto abiti e gonne lunghe dallo stile più elegante.

Ballerine bon ton

Ma c’è spazio tra le tendenze scarpe 2025 primavera per le sempre amatissime ballerine, comode e dall’innegabile fascino preppy. Da Casadei si rivestono di tessuti setosi pregiati e presentano bellissime spille gioiello in punta, ideali anche per completare look più eleganti.

Sandali alla schiava sexy chic

Tornano alla ribalta anche i sandali alla schiava, con fasce e cinturini che risalgono il polpaccio e la caviglia, ma questa primavera rigorosamente in forme audaci e seducenti. Come ci mostra Renè Caovilla, è la volta di forme alte con tacco sottile e dettagli di strass e applicazioni gioiello sulle fasce, per brillare come vere dive.

Dettagli animalier

Come ci mostra Monsieur Louboutin, le fantasie animalier sono qui per restare! Sandali e décolleté con motivi zebrati, leopardati o tigrati continueranno a dettare tendenza nella stagione calda, l’idea giusta per dare carattere a un look monocromatico. Scopri anche le 8 tendenze moda per la primavera 2025!

Sneakers futuristiche

Le scarpe sportive dei grandi marchi si fanno sempre più futuristiche nelle nuove collezioni. Che siano alte o basse, allungate o in forme stile running, la regola numero uno per la stagione calda è non passare inosservati!

Tacchi statement

Anche i tacchi sono studiati con l’idea di essere veri e proprio accessori decorativi per il look, come ci mostra Elisabetta Franchi. In forme originali, con loghi e dettagli gioiello, i tacchi statement sono il trend più interessante per la stagione calda!