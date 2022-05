Moda donna estate 2022. L’abbigliamento estivo è tutto incentrato sulla facilità. Quindi si è portati as indossare solo elementi essenziali del guardaroba che ti fanno sentore a tuo agio e spensierata. A differenza dell’autunno, che è tutto incentrato su graziosi cappotti e stivali di pelle, i mesi più caldi dell’anno richiedono capi che coprano meno il tuo corpo pur sentendosi messi insieme ed eleganti.

Guardando le collezioni delle passerelle primavera/estate 2022, ci sono alcune tendenze chiave che probabilmente avranno un impatto nei prossimi mesi. Lo stile Y2K modernizzato è on topic, con marchi come LaQuan Smith, By Far e Miaou. C’è anche la semplice canotta bianca che è stata vista ovunque da Prada a Loewe. E non dimenticare le trame all’uncinetto e a rete, come quelle di Chloe, Ganni e Nina Ricci.

Regencycore

Puoi ringraziare spettacoli come Bridgerton e The Gilded Age per la nostra ossessione collettiva per tutto ciò che è iperfemminile al momento. Abiti impero, motivi floreali, perle, guanti da opera e qualsiasi altra cosa del genere ora è trendy. Investi in un capo che richiama questo periodo nostalgico della moda e sperimenta modi per modernizzarlo abbinandolo ai tuoi pezzi attuali (pensa a una camicetta bustier indossata con i classici Levi’s blu).

Moda donna estate 2022: Pancia scoperta

Negli anni passati si è trattato di una spalla nuda, ma per il 2022 è decisamente l’ombelico che tutti stanno aspettando con ansia. Scegli i tuoi crop top preferiti e abbinala a qualsiasi cosa. Dai pantaloni a vita alta per un solo strato sottile di pelle, o una gonna con una vita più bassa per un momento di maggiore impatto.

Y2K moderno

Avresti dovuto nasconderti sotto una roccia per non sapere che le tendenze dell’anno 2000 stanno avendo una rinascita. Mentre ci sono alcuni pezzi che sono piuttosto polarizzanti, molti altri capi di base dei primi anni ’00 possono sembrare piuttosto carini, specialmente durante i mesi più caldi dell’anno.

Moda donna estate 2022: Cut Out

La mania del taglio continua con i designer su tutta la linea che interpretano questa tendenza leggermente sovversiva in modi freschi e interessanti. Christopher Esber è un leader nella categoria e i suoi pezzi saranno senza dubbio avvistati ovunque durante i mesi estivi.

Micro Mini

La micro minigonna di Miu Miu caratterizzata da un tessuto color kaki e dettagli plissettati è diventata una certezza su Internet dall’oggi al domani. Anche se non riesci a sopportare l’idea di indossare una gonna così corta, anche una minigonna vecchio stile farà il trucco.

Moda donna estate 2022: Sandali platform

Un altro cenno allo stile degli anni ’90 che incontra i primi anni del 2000; i sandali platform sono il modo perfetto per aggiungere altezza al tuo outfit senza indossare completamente i tacchi. Da indossare con un top all’uncinetto e pantaloni di lino bianchi per il look definitivo del fine settimana.

Uncinetto e rete

Uncinetto e rete sono per l’estate ciò che il velluto e i lustrini sono per l’inverno: necessari. Questi tessuti per il clima caldo si sentono così appropriati per la stagione e, per fortuna, innumerevoli designer li hanno incorporati nelle loro collezioni per i mesi a venire.

Cappello all’uncinetto

Facendo un passo avanti rispetto alla tendenza dei cappelli a secchiello, i toppers all’uncinetto sono un accessorio giocoso da incorporare nel tuo look estivo. E marchi come Ganni, Khaite e Acne Studios stanno rendendo fin troppo facile investire in questo pezzo allegro.

Stampe psichedeliche per la moda donna estate 2022

Infondi il tuo stile estivo con motivi groovy. Marchi come Stella McCartney offrono stampe psichedeliche colorate che si sentono particolarmente a proprio agio in un guardaroba estivo.

Gioielli artigianali

Evita i gioielli grossi per ora e cerca gioielli artigianali che danno un tocco artigianale al tuo outfit. Texture come resina, perline e corda intrecciata sembrerebbero tutte affascinanti insieme al tuo costume da bagno preferito e cappello di paglia.