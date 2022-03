French manicure colorata. Le unghie, molto spesso, cambiano in base ai periodi della vita. Nei momenti di maggiore stress può capitare di mangiucchiarsele mentre in periodi più rilassanti che eccedono di tempo libero succede di prendersene molta più cura e coccolarle con dolci manicure. La Nail Art è un mondo vastissimo e le tendenza cambiano di continuo, come il mondo della moda. Una cosa è comunque certa, che lo stile delle unghie varia anche in base alle stagioni. Ed infatti per questa primavera all’insegna della rinascita è tornato il super French colorato.

Insomma, quando esce il sole e le belle giornate, le unghie urlano desiderose di essere tinte da colori caldi e colorati e così per questa primavera la moda delle unghie è proprio la French manicure colorata. Perfettamente in linea con le altre tendenze primavera 2022, energiche e vivaci. Ma vediamo in cosa consiste questa tecnica e qualche idea delle varianti che possono esserci.

French manicure tradizionale, di cosa parliamo?

Prima di tutto è bene spiegare cosa si intende con French Manicure. In poche e semplici parole è una tecnica di decorazione delle unghie che consiste nel colorare solo la parte finale dell’unghia. Si traccia una semplice linea non troppo spesso lungo il “bordo”, in modo così da aumentare il contrasto tra la lunetta anteriore dell’unghia, ovvero la lunghezza e la parte posteriore. L’obiettivo di questa tecnica è quello di valorizzare l’aspetto naturale dell’unghia, conferendo una manicure sempre in ordine.

Questa tecnica, inventata nel 1975, nel corso del tempo ha dato vita a tantissime varianti. La versione tradizionale, quella che conferisce un look super naturale all’unghia, vede l’utilizzo di uno smalto bianco e poi un ripasso a tutto con una passata di un color nude. Ma per questa primavera i piani sono ben altri, e a tornare in scena e il French colorato.

Il French colorato torna in scena

Per questa primavera via tutto ciò che è spento e noioso. Il risultato di una French manicure colorata infatti è proprio quello di un netto contrasto tra la base neutra e una tonalità sgargiante dello smalto sulle punte. Non ci sono regole per la French manicure colorata. C’è chi predilige i colori fluo per non passare inosservata e chi invece preferisce tonalità pastello. Il French colorato dona al tuo look calore, energia e positività.

Per rimanere eleganti e portare al meglio queste unghie il consiglio è solo quello di mantenere una lunghezza di unghie non troppo lunga. Il French di conseguenza dovrà essere molto sottile, dato che conferirà lui stesso un effetto visivo di allungamento. Ma, come abbiamo già detto in base alla scelta dei colori, non vi sono regole per questa tecnica, e ci si può sbizzarrire come meglio si crede. Vediamo qualche idea di french colorato esplosivo che potrebbe fare al caso tuo.

Idee e varianti: esplosioni di colori

Dal French inverso, dove la linea colorata non è più all’estremità dell’unghia ma all’inizio. Fino ad arrivare al French diagonale o a quello squadrato, passando per il doppio French con combinazione di colori supplementari. Insomma, le varianti che questa tecnica offre sono davvero infinite, e si possono creare a proprio piacimento combinazioni di colori e di forme. L’unico requisito fondamentale è usare fantasia e seguire il proprio gusto, per uno stile unico ed esplosivo. Vediamo qualche idea originale e super vivace, da cui prendere ispirazione per la tua prossima manicure.