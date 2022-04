Le camicie da donna primavera estate 2022 che devi assolutamente avere nel tuo armadio. Possono essere colorare, corte, lunghe e di vari materiali. Ecco quali sono trendy in questo momento.

La camicia di seta

Dalle ultime sfilate abbiamo evinto che le camicie e più nello specifico le bluse di seta sono e saranno sempre un’intramontabile classico. Ecco infatti che qui il capo si tinge di varie tonalità di colori accesi. Come il rosa intenso, il rosso, giallo, arancione e il verde acido. il modo più classico di indossarla è sopra un pantalone elegante ma anche un classico jeans. Queste camicie da donna primavera estate 2022 sono anche adatte per essere inserite dentro gonne ampie o morbide. Altro modo per essere molto trendy è indossare un nastro al collo dello stesso colore della camicia cosi da poterlo parlate sciolto per un look più casual o annodato a fiocco per un tocco di classe.

Camicie da donna primavera estate 2022: jeans

La camicia di jeans è un capo che bisogna averte nel proprio armadio. I modi per indossarla sono molteplici nonostante in molti dicano che sia difficile da abbinare. Il modo più classico è portarla con una tshirt bianca in cotone e pantaloni neri in cotone. Ma prova anche ad osare con un total look jeans, davvero molto cool in questo momento. Completa questo look con degli stivali texani e sarai porta per lo street style milanese.

La camicia a blocchi

La camicia a fantasia è un’altro must have. Le pattern più cool in questo momento sono quelle in stile Versace, quindi un po barocche e quelle drappeggiati come solo Etro sa fare. Anche la stampa bandana non è da scartare. E’ infatti di tendenza usare queste fantasie per le camicie da donna primavera estate 2022. Abbinale con gonne corte e stivali alti e otterrai un look ricerca to senza troppi sforzi.

Camicie da donna primavera estate 2022: bianca e semplice

In quanti hanno nell’armadio quella o quelle semplici camicie bianche di cotone e le abbiano sempre allo stesso modo? Ecco mischiamo le carte, osiamo con qualcosa di più audace per ridare vita a capi che abbiamo amato tanto. Ecco allora che la camicia bianca più essere usata anche per una serata importante. Mettila dento un denim scuro, un sandalo lato, lega i capelli e indossa orecchini importanti e rossetto rosso. Avrei ottenuto un look delizioso e chic.

La camicia nera a trasparenze

Per una serata speciale o per sdrammatizzare un tailleur noioso la camicia nera trasparente è il capo giusto. Mi raccomando di non utilizzare sono la lingerie sotto una camicia del genere a meno che la giacca non copra molto. Altrimenti il risultato sarà poco graziato. Sempre meglio optare per un body anche con pizzo o una canotta dalle spalline sottili. Questa è sicuramente una camicia che più risultati utile in molte occasioni.