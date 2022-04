Le 5 borse di lusso intramontabili che non dovrebbero mancare nel tuo armadio

Borse iconiche da avere. Le donne, come dicono sempre gli uomini, sono tutto un mondo da scoprire e non sempre facile da comprendere. Ma c’è una cosa che tutti hanno ormai capito di noi: qualsiasi sia l’occasione, abbiamo sempre una borsa con noi. Dal giro in centro, al supermercato per andare a fare la spesa sino agli eventi importanti. Insomma, se dici donna non dici danno, dici “borsa!”. Ecco quindi 5 borse iconiche da avere nel tuo armadio, per essere al top in ogni occasione.

Borse, le migliori amiche delle donne

Le borse, è proprio vero, sono le migliori amiche delle donne. Che siano piccole o capienti poco importa, una donna riuscirà a farci stare dentro tutto il necessario. Dai fazzoletti, alla pochette dei trucchi, telefonino, chiavi, portafoglio, e via dicendo. Ma la borsa non è solo nostra compagna fidata per contenere tutto ciò che può servirci durante le nostre giornate fuori, è molto di più. Difatti, è inutile dirlo che una bella borsa funge anche da accessorio per impreziosire il nostro look. Ecco perché è così importante scegliere con cura i modelli da avere a portata mano, e conoscere le 5 borse iconiche da avere assolutamente nell’armadio.

Borsa Prada Galleria in Saffiano

Vera e propria essenza di raffinatezza ed eleganza senza tempo. Borsa in pelle nera firmata Prada, sofisticata e che riesce a mescolare la tradizione con il moderno. Versatile perché può trasformarsi anche a borsa a tracolla, questo modello adatto ad ogni occasione non dovrebbe assolutamente mancare nella tua cabina armadio.

Hobo bag, Bottega Veneta

Pelle intrecciata e cinturino singolo. Bottega Veneta è sempre altissima qualità. Borse artigianali in vera pelle che riescono a donare un tocco straordinario ad un outfit. Un modello di borsa evergreen disponibile in tantissimi colori, dal classico nero, all’arancione, beiges, rosa, verde e marrone e tanti altri. Non resta che scegliere la tinta più giusta per te e possedere questa borsa iconica.

Borsa a spalla Jackie 1961, Gucci

Un must della collezione di borse Gucci. Decorata con l‘icona motivo della maison delle due G incastrate, questo modello è di tendenza dalla sua prima apparizione sul mercato, ovvero dal 1961. Comoda, elegante, semplice e raffinata. Le tonalità del marrone le permettono di adattarsi a qualsiasi outfit e capi colorati. Una delle migliori borse iconiche da avere nell’armadio.

Borsa Graceful, Louis Vuitton

Di una semplicità disarmante, disponibile sia con decorazione a monogramma sia a scacchi, questo modello di Louis Vuitton, forse il più conosciuto, è la borsa per eccellenza da avere sempre a disposizione. Leggera e sopratutto capiente, è l’amico da portare sempre con se nel quotidiano. D’altronde è il nome stesso a presentarla, è “graceful”: graziosa.

Borsa Saddle, Dior

Disponibile in diversi colori, uno dei modelli di borse intramontabili è il Saddle di Dior. La forma particolare dona dinamicità ad una borsa che in realtà è molto semplice ed elegante. Per dare un tocco in più, è possibile sbizzarrirsi e personalizzarla con varie tracolle decorate.